"Старики теряли рассудок, а дети жили с телами 10 дней": жительница Ягодного на Черниговщине рассказала о зверствах оккупантов

Селяне просидели в подвале под дулом автомата кафиров.

Жительница села Ягодное Черниговской области Анна Пономаренко и ее односельчане побывали в оккупации. Те дни она с ужасом вспоминает и благодарит выжившего Бога.

Свою историю женщина рассказала в Сети.

03 марта 2022 в село Ягодное, на Черниговщине, зашли войска российских орков.

"Первая встреча с варварами была одна из самых страшных для меня. Держа на руках ребенка, я упала на колени и просила чтобы только не стреляли в сына. Потом нас с сыном и родителями мужа закрыли в погребе на двое суток. По моей просьбе принести горшок для ребенка оккупант (Тувин) согласился, но достал гранату Ф-1 и сказал, если ему не понравятся мои движения во время передвижения за горшком, он бросит гранату в погреб, где находился мой сын. На третьи сутки нас под дулом автоматов всех жителей села согнали в подвал школы, и там началось выживание для всех пленных", – рассказывает женщина.

По ее словам, в подвале было около 360 человек, из них были дети — наименьшим 1-1,5 месяца. Спали все сидя, кроме детей и пожилых людей, которые физически не могли сидеть. Без света, вентиляции, туалета.

"На ночь закрывали дверь в подвал, подпирая чем-то и ставили солдата с оружием, если кто-то вздумает выйти самовольно — расстреляют. На улицу выпускали в зависимости от настроения одного из командиров. Если наши ребята ВСУ им насыпали и они несли потери — могли вообще не выпускать нас целый день.То есть выйти на свежий воздух зависело от настроения оккупантов.Если и выходили то с тревогой, так как почти постоянно были взрывы, в результате которых осколк летели в нас, были раненые... Варвары грабили дома, вывозили мебель, технику, одежду, даже женское б/у белье. Старые люди начинали терять рассудок в прямом смысле, а впоследствии умирали. Дети в это время были рядом с мертвыми людьми. Умершие не были похоронены в течение 10 дней, находились в погребе, чтобы на поверхности не было слышно запахов. Хлеб ели из помойки", — рассказывает Анна.

Из-за постоянного сидения у людей начали отекать ноги и даже начали кровоточить, появилась сыпь на коже и кашель.

"Вытерпели, выжили, выстояли, значит, еще не наше время было... Чувства встречи с ВСУ невозможно описать здесь...", — резюмировала женщина.

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