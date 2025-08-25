Starlink для Украины под вопросом: в Минцифры объяснили, что происходит

Starlink для Украины / © depositphotos.com

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что продолжаются консультации с польской стороной относительно условий оплаты подписки на систему спутникового интернета Starlink.

Об этом в Министерстве цифровой трансформации заявили в ответ на запрос «Суспильного».

Как уточнили в пресс-службе ведомства, переговоры касаются дальнейшего обеспечения стабильного доступа украинских пользователей к Starlink, который играет важную роль в работе оборонного сектора и критической инфраструктуры во время войны.

Детали переговоров и возможные финансовые обязательства пока не разглашаются.

Напомним, 25 августа стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, касающийся помощи украинским беженцам.

Навроцкий заявил, что не поддерживает документ, переданный ему на подпись. Он отметил, что финансовую помощь должны получать только украинцы, которые потенциально будут работать в Польше.

Польский вице-премьер подверг критике решение президента Польши и заявил, что финансирование Starlink для Украины из-за вето президента Навроцкого на закон о поддержке украинских беженцев будет остановлено.

В то же время Кароль Навроцкий инициировал законопроект, который может запретить «бандеровские символы». Он не уточнил, о какой именно символике идет речь.