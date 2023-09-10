Starlink Маска некоторое время не работал возле Крыма: Буданов ответил, правда ли это

Буданов подчеркнул, что Starlink в этой войне играет немаловажную роль на фронте.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что спутниковый Интернет Starlink компании SpaceX некоторое время не работал у Крыма в 2022 году. Однако главный разведчик опроверг заявления СМИ, что за этим может последовать распоряжение Илона Маска.

Об этом главный разведчик Украины сказал во время "Ялтинской европейской стратегии".

"Я не уверен, что господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов. Это мое личное мнение", — прокомментировал он и добавив, что вероятной причиной, почему Интернет не работал, может быть отсутствие покрытия.

Буданов подчеркнул, что Starlink в этой войне играет немаловажную роль во время выполнения боевых задач.

"Они достаточно хорошо зарекомендовали себя на фронте. Можно много говорить, хороши они или плохие, но есть факты – абсолютно вся линия фронта работает на них", – подчеркнул Буданов.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на опубликованный фрагмент биографической книги "Илон Маск" Уолтера Айзексона сообщило, что Илон Маск в 2022 году распорядился отключить Starlink вблизи оккупированного Россией Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку на Черноморский флот РФ.

Однако впоследствии сам Илон Маск опроверг утверждение телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма.

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