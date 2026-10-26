Starlink может стать слабым местом Украины: какая историческая ошибка может произойти во второй раз

Почему Starlink может стать слабым местом Украины / © reuters.com

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Уроки истории часто повторяются там, где современные технологии сталкиваются с геополитикой. Недавняя ситуация по ограничению доступа Украины к Starlink оголила системную уязвимость, которая имеет четкие исторические параллели.

Об этом пишет историк и военный эксперт Питер Каддик-Адамс в колонке The Telegraph.

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Зависимость Украины от Starlink является огромным риском времен Второй мировой

На прошлой неделе проблема чрезмерной зависимости Украины от технологии спутниковой системы Starlink Илона Маска, использующая аппараты на низкой околоземной орбите для обеспечения связи в отдаленных районах и на фронте, снова напомнила о себе.

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В течение многих месяцев ВСУ активно использовали специализированную военную версию этой системы — Starshield. Она позволяла с высокой скоростью находить и обезвреживать российские ракеты и дроны, а также наносить точные удары по объектам в глубоком тылу врага.

Но перебои в доступе, которые возникли на фоне публичных споров с участием Дональда Трампа, повлекли за собой волну обвинений. Сам Маск в разрыве связи упрекал Белый дом, в то время как источники The Telegraph утверждали, что инициатором ограничений был сам Илон Маск.

Этот случай показывает новый этап глобальной гонки спутниковых технологий, напоминающий морское соперничество прошлого. В ЕС уже объявили, что будут расширять свою альтернативную систему связи на Арктический регион.

Похожий случай из истории

Такое уже случалось в истории. 11 декабря 1944 года группы высших офицеров СС собрались в барочном замке поселка Цигенберг недалеко от Франкфурта-на-Майне. Из-за тотального недоверия после неудачного покушения полковника фон Штауффенберга на Гитлера летом того же года от военных требовали не только подписки о неразглашении, но и изъяли у них оружие и портфели.

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В подземном бункере под строгим наблюдением Адольф Гитлер лично представил план наступления через Арденские леса. Это была последняя крупная операция Третьего Рейха, известная как «Битва за Выступ/Арденнская операция».

Для англо-американских сил этот удар стал полной неожиданностью. Попытки закрыть прорыв в линии обороны стоили жизни почти 20 тысячам солдат союзников, большинство из которых были американцами.

Аналитики и разведка союзников полностью упустили угрозу, хотя некоторые немецкие пленные предупреждали о подготовке масштабного удара. Когда же немецкая бронетехника пошла в наступление через леса, это привело к большим потерям и дезорганизации.

После удержания врага союзное командование начало внутреннее расследование. Главные претензии выдвинули Правительственной школе кодирования и шифрования в Блетчли-Парке. Штат в 8 тысяч специалистов, среди которых работал Алан Тюринг, круглосуточно занимался взломом немецких шифров «Энигма». Решающий вклад Блетчли-Парка в победу опубликовали только в 1974 году — слишком поздно, чтобы это попало в известный документальный сериал «Мир в войне».

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Работа учреждения была настолько тайной, что после визита 6 сентября 1941 года Уинстон Черчилль точно описал сотрудников: «гуси, которые несут золотые яйца и никогда не лепечут». Расшифрованные данные с грифом «Ultra» получали только высшие командные звенья. Именно эта разведка помогла затопить линкор «Бисмарк», обезвредить немецкие подлодки, выиграть битву под Эль-Аламейном и спланировать высадку в Нормандии.

Но расследование после битвы в Арденнах раскрыло слабое место: при смене шифров немцами в Блетчли-Парке возникали временные паузы. Из-за скопления огромного количества неразобранных данных аналитики не могли правильно расставить приоритеты, из-за чего принципиальные детали о наступлении просто-напросто пропустили.

Тем временем зима мешала аэрофотосъемке. Хотя и другие косвенные признаки — интенсивность железнодорожных перевозок немцев, радиоперехваты и показания пленных — указывали на угрозу.

Штабы союзников стали жертвой заблуждения, когда допустили, что отсутствие прямых доказательств означает отсутствие самой опасности. Поскольку командование генерала Эйзенхауэра привыкло полагаться преимущественно на данные Блетчли-Парка, возникла критическая зависимость от единственной технологии.

В чем мораль

Историк Каддик-Адамс пишет, что нынешние перебои с системой Starlink для Украины должны служить жестким предупреждением для всего Запада.

Страны ЕС и Великобритания тоже рискуют, полагаясь на критические оборонные системы иностранного производства.

Попытки восстановить собственный контроль над технологиями потребуют дополнительных расходов и без того ограниченных оборонных бюджетов, но игнорирование этой проблемы лишь ускорит день, когда враг неожиданно выведет свои танки из леса.

Маск назвал причину ограничения Starlink

Напомним, Илон Маск заявил, что Starlink должен оставаться только гражданской системой и не использоваться для наступательных ударов. По его словам, военное применение делает сеть законной целью РФ, что создает угрозу уничтожения спутников и опасность для всего космического пространства.

Миллиардер отметил, что ответные удары по спутникам могут вызвать цепную реакцию и образование огромного поля обломков, которое сделает космос непригодным для использования.

Ранее Маск также выражал соболезнования российским военным, погибающим в войне против Украины, назвав их призывниками, у которых нет выбора.

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