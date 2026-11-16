Starlink создает новые вызовы для Украины: под угрозой связь вертолетов и работа дронов-перехватчиков

Украинский дрон-перехватчик во время охоты на российские «Шахеды» / © Фото из открытых источников

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Украинские дроны-перехватчики и вертолеты, охотящиеся на российские беспилотники, могут терять связь и видеоизображение из-за ограничения работы терминалов Starshield на высокой скорости. Это усложняет преследование скоростных целей, в том числе русских реактивных дронов.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» рассказал военный эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук.

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Starshield и дроны-перехватчики: почему исчезает связь на скорости

По словам Лакийчука, современные беспилотники работают по схеме «оператор — приемопередающее устройство — дрон».

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«Когда оператор двигает манипуляторы джойстика, соответствующие сигналы должны передаваться на дрон, а из беспилотника — поступать видеоизображение. Однако, если скорость аппарата превышает 160 км/ч, связь с ним обрывается. Оператор видит только черный экран, а дрон продолжает лететь без управления», — объяснил эксперт.

Поэтому украинским перехватчикам сложнее преследовать более быстрые цели. Лакийчук привел пример: аппарат, летящий со скоростью до 160 км/ч, не способен догнать движущийся со скоростью 300 км/ч беспилотник.

Как ограничение скорости влияет на украинские вертолеты

Проблема касается не только беспилотников. По словам Лакийчука, украинские вертолеты, которые вовлекают в перехват вражеских дронов, также используют планшеты для наведения на цели.

«Когда вертолет зависает на месте или двигается со скоростью около 40 км/ч, связь и управление работают нормально. Но если он разгоняется более 160 км/ч и начинает преследовать цель, экипаж уже не видит ее на экране», — рассказал эксперт.

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Чем ограничение скорости чревато украинским ПВО: объяснение командира «Ахиллеса»

Потеря связи при разгоне затрудняет перехват скоростных российских беспилотников. Кроме того, снижение скорости полета украинских дронов может сделать их более уязвимыми для враждебной ПВО: у противника появляется больше времени, чтобы обнаружить аппарат и нанести по нему удар.

«Например, беспилотник улетает со скоростью 220 км/ч, а мы снизили скорость передачи сигнала до 160. К чему это приводит? Беспилотник двигается с меньшей скоростью, а чем меньше скорость, тем больше времени у противника на его обнаружение и нанесение огневого удара с помощью своих средств противовоздушной обороны», — объяснил командир 429 бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что из-за ограничений в работе Starshield украинские военные фиксировали срывы миссий дронов-перехватчиков. По данным Axios, система прекращала передавать сигнал, когда беспилотник разгонялся более 161 км/ч. Это усложняло борьбу со скоростными русскими дронами, в частности, реактивными «Шахедами».

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что из-за ограничения скорости украинским силам стало сложнее перехватывать такие воздушные цели. Проблема особенно ощутима для подразделений, использующих дроны-перехватчики для защиты украинского неба.

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