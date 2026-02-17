Starlink теперь можно верифицировать на почте: что изменится для пользователей в Украине

Starlink / © Getty Images

В Украине расширили возможности верификации терминалов спутниковой связи Starlink. Теперь физические лица могут подтвердить легальность своих устройств не только в ЦНАПах, но и в отделениях Новая почта и Укрпочта.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Как пояснили в соответствующих ведомствах, новый этап регистрации должен ускорить внесение терминалов в whitelist и уменьшить количество нелегально используемых устройств.

Как верифицировать Starlink

Для регистрации нужно:

подготовить данные терминала (номер аккаунта на портале Starlink, KIT-номер, UTID или Dish ID);

иметь при себе паспорт и РНОКПП;

обратиться в ближайшее отделение почты или ЦНАПа;

подать заявление и дождаться результата.

В среднем заявления прорабатывают в течение 48 часов, однако из-за большого спроса возможны задержки.

В профильных структурах отмечают: каждый верифицированный терминал — это дополнительный уровень безопасности связи в Украине и способ сделать невозможным использование спутникового интернета врагом.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщали об упрощении процедуры верификации Starlink для военных. Также фиксировались попытки манипуляций со стороны российских оккупантов после блокирования нелегальных терминалов, в частности, давление на семьи украинских военнопленных с требованиями регистрировать оборудование на себя.

Также сообщалось, что российские оккупанты прибегли к очередной циничной манипуляции. После того, как Украине удалось заблокировать нелегальные терминалы Starlink в армии агрессора, враг потребовал от семей украинских военнопленных регистрировать технику на себя.

Ранее мы также писали, что совместные действия украинского правительства и компании SpaceX уже имели мощный эффект на фронте, где блокирование спутниковой связи Starlink для россиян привело к потере управления войсками. Советник министра обороны Сергей Бескрестнов заявил, что на многих участках враг был вынужден остановить штурмовые действия из-за хаоса в коммуникации.