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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Starlink в Украине под угрозой?: «Флэш» отреагировал на новые заявления Маска

Сергей «Флэш» Бескрестнов прокомментировал слухи о возможном отключении Starlink для ВСУ из-за заявлений Илона Маска.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Украинцев снова пугают отключением Starlink: «Флэш» объяснил, чего ждать от Илона Маска

Украинцев снова пугают отключением Starlink: «Флэш» объяснил, чего ждать от Илона Маска / © Associated Press

В Сети снова распространяются слухи о возможном отключении спутникового интернета Starlink для украинских военных на фоне последних политических заявлений Илона Маска. Военный эксперт в области связи и радиотехнологий и советник президента Сергей «Флэш» Бескрестнов успокоил украинцев, отметив прагматичность бизнеса SpaceX, однако предостерег о других потенциальных рисках.

Об этом «Флэш» написал в соцсетях.

По его словам, слухи о возможном прекращении работы Starlink в Украине регулярно появляются после политических заявлений Маска. В то же время их активно распространяют Telegram-каналы противника, пытаясь усилить беспокойство среди украинских военных.

«У нас с компанией SpaceX налажены хорошие и стабильные партнерские отношения. Маск прежде всего бизнесмен, а Украина приносит компании SpaceX значительную прибыль, поэтому я уверен, что никто Starlink в Украине не отключит», — считает советник Зеленского.

В то же время специалист призвал учитывать и другие возможные сценарии развития событий. В частности, по его мнению, неожиданностью может стать решение о подключении Starlink для России на ее территории.

Напомним, Илон Маск публично поддержал Трампа в критике Владимира Зеленского, заявив, что украинский президент якобы «зашел слишком далеко».

Отметим, что в августе этого года Владимир Зеленский наградил Илона Маска одной из самых высоких государственных наград Украины — орденом Свободы.

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