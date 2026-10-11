Starlink в Украине под угрозой?: «Флэш» отреагировал на новые заявления Маска

Украинцев снова пугают отключением Starlink: «Флэш» объяснил, чего ждать от Илона Маска / © Associated Press

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В Сети снова распространяются слухи о возможном отключении спутникового интернета Starlink для украинских военных на фоне последних политических заявлений Илона Маска. Военный эксперт в области связи и радиотехнологий и советник президента Сергей «Флэш» Бескрестнов успокоил украинцев, отметив прагматичность бизнеса SpaceX, однако предостерег о других потенциальных рисках.

Об этом «Флэш» написал в соцсетях.

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По его словам, слухи о возможном прекращении работы Starlink в Украине регулярно появляются после политических заявлений Маска. В то же время их активно распространяют Telegram-каналы противника, пытаясь усилить беспокойство среди украинских военных.

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«У нас с компанией SpaceX налажены хорошие и стабильные партнерские отношения. Маск прежде всего бизнесмен, а Украина приносит компании SpaceX значительную прибыль, поэтому я уверен, что никто Starlink в Украине не отключит», — считает советник Зеленского.

В то же время специалист призвал учитывать и другие возможные сценарии развития событий. В частности, по его мнению, неожиданностью может стать решение о подключении Starlink для России на ее территории.

Напомним, Илон Маск публично поддержал Трампа в критике Владимира Зеленского, заявив, что украинский президент якобы «зашел слишком далеко».

Отметим, что в августе этого года Владимир Зеленский наградил Илона Маска одной из самых высоких государственных наград Украины — орденом Свободы.

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