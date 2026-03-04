Starlink в Украине стремительно набирает популярность: сколько людей уже пользуются сервисом

Starlink / © reuters.com

К концу этого года количество жителей Украины, пользующихся спутниковым интернетом Starlink от компании SpaceX, может возрасти примерно до 12 миллионов человек. В настоящее время сервисом пользуется около 5 миллионов украинцев.

Об этом сообщил генеральный директор телекоммуникационной группы Veon Каан Терзиоглу в комментарии агентству Reuters во время Всемирного мобильного конгресса в Барселоне.

В прошлом году Veon заключила партнерство с компанией Илона Маска, чтобы обеспечить спутниковую связь для мобильных пользователей, в том числе в отдаленных районах. В рамках этого сотрудничества украинский оператор Kyivstar, входящий в группу Veon, запустил соответствующую услугу в Украине.

По словам Терзиоглу, спутниковый интернет может стать важным резервным каналом связи для украинцев, особенно при отключении электроэнергии.

"Я ожидаю, что каждый украинец задумается над возможностью подключения к спутниковой связи. Из-за перебоев с электричеством эта услуга может понадобиться любому", - отметил он.

Starlink и война в Украине

Спутниковая связь Starlink стала важным элементом инфраструктуры во время полномасштабной войны. Основатель SpaceX Илон Маск ранее ограничил доступ к системе для российских оккупационных войск.

Это решение оказало существенное влияние на возможности российской армии вести разведку и корректировать артиллерийский огонь. По словам военных аналитиков, после блокировки доступа к Starlink интенсивность штурмовых действий и обстрелов на отдельных участках фронта снизилась.

В то же время российские военные пытаются найти способы обойти блокировку. В частности, в Одесской области правоохранители задержали супругов, которые пытались помочь оккупантам легализовать терминал Starlink. По данным следствия, они согласились сделать это за 30 долларов, и теперь им грозит пожизненное заключение.