Староста села в Луганской области рассказала, как россияне пытают несогласных с оккупацией

Учительница физики и математики и староста родного села Макеевка в Луганской области Галина Глобчатая стала свидетелем оккупации Россией региона.

Женщину допрашивали и потребовали передать информацию об односельчанах. Галина рассказала свою историю в эфире «Сніданку з 1+1».

Сегодня Макеевская гимназия Луганской области полностью разрушена. В учебном заведении, в свое время, сначала училась, а впоследствии работала и сама Галина. Преподаванию физики и математики она посвятила более 30 лет, а затем возглавила населенный пункт. В конце февраля прошлого года по решению руководства она просила односельчан эвакуироваться, ведь российская армия стремительно наступала.

"Ну, не понимали люди, что такое война. Я всех обошла, обзвонила, все отказались уезжать. Осталась с ними», — вспоминает она.

Во дворе Галины Леонидовны висел украинский флажок, который она спрятала в сарае за строительными материалами. Она также собрала и другие желто-голубые флаги из построек, чтобы наш государственный символ не попал к оккупантам. Вечером 3 марта 2022 года в Макеевку вошли российские военные.

«4 марта с 4:30 началась в селе зачистка. Заходили в хаты, дверь закрывать не нужно было. С автоматами, которые наставляли на людей», — продолжает она.

Галина продолжила исполнять обязанности старосты, ездила в Сватово покупать односельчанам лекарства и продукты. Кроме того, она занималась вопросом электроснабжения. 12 апреля произошло событие, которое оставило след не только в ее памяти, но и на теле. Родная школа, где Галина Леонидовна училась и преподавала, стала местом ее допроса.

«Слышу – ворота. Они перепрыгнули через забор. Мужчин восемь в экипировке, не славянской национальности, зашли во двор. Они зашли в дом, не снімая обуви, зашли ко мне на кухню», — вспоминает Галина.

Тогда российские военные обнаружили в ее доме старый кнопочный телефон и старую военную форму сына. Далее Галину потащили к компьютеру, в котором нашли фото ее дома с украинскими флагами, фотографии по волонтерству и переписки с представителями Министерства инфраструктуры по ремонту дорог в селах.

«И сразу начинается. Ты, с*ка, письма в Министерство пишешь. И он меня так кулаком ударил. У меня жилетка такая вязаная. Они мне завязывают глаза. Меня к полу головой. Руки назад. Куда-то выводят. Тогда усадили меня в машину и повезли в школу. Что это школа, я понимала, потому что я там 33 года поработала», — рассказала украинка.

Военные РФ начали допрос в кабинете директора. Где оружие, которое у тебя спрятали украинцы? Я говорю, что нет у меня никакого оружия. Вы видели, где я живу. И ложусь на пол. И начинают они меня избивать. Палка у них там», — добавила она.

Спрашивали также о спрятанных украинских флагах, а дальше – отвели в учительскую, где женщину пытали током. «Сначала в руку, в левую. Трижды. Чем-то намазали. Затем в руки. Ну, до руки я еще не кричала. Может, мне так кажется, потому что не знаю. А потом пять раз в спину. Вот на спину было очень страшно. Я извивалась и кричала», — утверждает староста Макеевки.

Никаких данных военным РФ Галина Леонидовна не выдала. Поздно ночью ее отпустили домой и приказали утром обойти село и передать личную информацию каждому односельчанину.

Россияне всю ночь через окно наблюдали приборами ночного видения.

Однако Галина с мужем решили убегать. Из вещей взяли только медикаменты. В 13.00 по Макеевке их уже искали российские военные. До дочери, проживающей во Львовской области, Галина Глобчатая с мужем добиралась два дня. Сейчас женщина продолжает учительствовать и исполнять обязанности старосты. Ее дом разрушен.

В деоккупированной Макеевке и ближних селах продолжаются активные боевые действия. Однако Галина верит в Вооруженные силы Украины и знает, что обязательно вернется в родное село.