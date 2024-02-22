Старейшая роженица Украины Пидвербная хотела вернуть дочь через суд: какое решение приняли

Черниговский апелляционный суд не изменил решение первой инстанции, поэтому девочка будет находиться в центре социально-психологической реабилитации детей.

Старейшая роженица Украины Валентина Пидвербная пыталась обжаловать решение об отнятии у нее дочери. Однако Черниговский апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.

Об этом рассказал адвокат Пидвербной Андрей Котенок, передает "Суспільне".

По его словам, заседание по этому делу прошло 21 февраля. Оно проходило в закрытом режиме.

Скандал вокруг семьи Пидвербных: что известно

Напомним, Валентина Пидвербная известна тем, что родила в возрасте 65 лет и была в то время, в 2011 году, самой старшей, у кого в Украине приняли роды.

Весной 2023 года, когда ее дочери Анне Пидвербной было полных 12 лет, разгорелся громкий скандал.

В Instagram дочери девочки впервые появилось сообщение о том, что якобы мать издевается и бьет ее. Девочка сообщила, что ее мать якобы наносит ей телесные повреждения, оскорбляет из-за врожденного косоглазия и хочет довести до самоубийства.

После этого социальные службы изъяли дочь до решения суда.

В августе 2023 года соцработница рассказала, что Валентина Пидвербная и ее 12-летняя дочь налаживают общение.

Однако в октябре Новозаводский районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у самой старшей матери Украины.

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