Старше Рима и Афин: где в Украине искать один из древнейших городов Европы

Город Каменная Могила, Запорожская область. / © Фото из открытых источников

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Когда речь идет о старейших городах мира, большинство вспоминает Рим, Афины или Вавилон. Но и Украина имеет свой уникальный ответ — город, который хранит следы цивилизаций старше египетских пирамид.

Об этом рассказывает "24 Канал".

Город Каменная Могила, Запорожская область. / © Фото из открытых источников

В Запорожской области расположен один из самых древних культовых комплексов Европы — Каменная Могила. Этому загадочному месту более 12 тысяч лет.

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В его пещерах по-прежнему хранятся петроглифы — наскальные рисунки, свидетельствующие о существовании мощного культурного центра еще в эпоху каменного века. Поэтому Каменную Могилу часто называют "украинским Стоунхенджем", хотя она значительно старше британского мегалита.

Но не Каменной Могилой единственной. Археологи обнаружили в Украине остатки Трипольской цивилизации, которая существовала около 7 тысяч лет назад. На территории нынешних Винницкой и Черкасской областей были мегаполисы с населением до 15 тысяч человек больше, чем в древних Афинах того времени. Эти поселения поражают своей планировочной структурой и масштабами – считаются одними из первых городов истории человечества.

Наскальные рисунки древних людей на камнях Каменной Могилы. / © Фото из открытых источников

Украина – не просто часть европейской истории. Это колыбель цивилизаций, которые оставили после себя в глубинах времени и дают основания называть украинские земли сердечником древнего мира.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина пытался продать уникальную находку — четыре бронзовых топора-кельта, которые находились в древнем глиняном горшке.

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