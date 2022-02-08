"Старт цифрового народовластия": в "Дії" запустили услугу "Опрос"

За два года приложением "Дія" пользуется 14 млн человек. В нем доступно 11 цифровых документов и 8 услуг.

В "Дії" запустили услугу "Опрос". Это первый масштабный инструмент электронной демократии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия Diia Summit 2022 во вторник, 8 февраля.

"Для миллионов граждан – это возможность выражать свою позицию и влиять на решения. Для государства – возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. А для всех нас – это фактически старт цифрового народовластия", – отметил он.

По словам главы государства, первый вопрос не сложный, не судьбоносный. Это разминка, репетиция системы.

Сегодня в "Дії" появились новые цифровые услуги. Какая, по вашему мнению, наиболее полезна:

смена места регистрации

справка о несудимости

надлежащий пользователь

опрос

"Выбирайте свой вариант, смотрите, как работает электронная демократия в "Дії", влияйте на развитие цифрового государства", — призвал украинцев президент.

Второй вопрос, по его словам, более серьезный и более положительный в то же время.

"Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем — независимо от возраста. Поэтому вскоре все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный и одновременно качественный и современный смартфон. Мы долго думали, как назвать эту программу: бабусяphone. Неплохо, но немного дискриминационно, потому что дедушки могут обидеться. ЕДедушка еБабушка — неплохое название, но очень длинное. Третий вариант — еСмартфон. Выбирайте вариант, который вам нравится, и помните, что все это — только начало", — резюмировал Зеленский.

Напомним:

С 8 февраля в приложении "Дія" и на портале можно сменить место регистрации. С прошлого года эта услуга работала в качестве экспериментального проекта, а также проходила бета-тестирование.

Михаил Федоров о цифровой революции в "Дія" и какие новые услуги ожидать пользователям

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