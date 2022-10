Стартовал проект "Волшебный звонок": поддержка, обучение и развитие для детей 3-9 лет

Общественная Организация "Возможности. Мотивация. Медиа" с командой NovaMedia School из Харькова создала настоящий сказочный проект поддержки "Волшебный звонок" для украинских малышей в возрасте от 3-9 лет. Проект полностью бесплатный в нем принимают участие около 500 маленьких украинцев.

Об этом сообщила команда ОО "Возможности.Мотивация.Медиа".

Ребенку в специальном приложении MaPanda звонит по телефону Морквинка — волшебный персонаж. Встречи с Морковкой направлены на общение, поддержку, развитие коммуникативных навыков, эмоциональной грамотности, эмпатии, критического мышления, получение полезных знаний о мире (финансовая грамотность, мир животных и птиц, космос, традиции, этикет...), а также развитие языкового аппарата.

Или главная цель общения с таким персонажем – обезболить чувство потери из-за тревожных событий в родной стране. Для кого-то это потеря привычной обстановки и окружения, вынужденный переезд в другую страну, а для кого-то – потеря дома и даже близких. У многих малышей-участников папы сейчас находятся на передовой.

Фото: ОО "Возможности. Мотивация. Медиа".

Родители могут сами выбирать темы общения. Ребята ждут не только интерактивные игры, которые доступны благодаря функционалу приложения MaPanda, но и обучение и получение новых социально-полезных навыков и привычек.

За Морковками "прячутся" опытные педагоги-психологи с опытом 3-7 лет. Каждый звонок разрабатывает методист в сотрудничестве со сценаристом и психологом. Методика проекта базируется на сюжетно-тематическом общении с элементами познания окружающего мира и теории решения изобретательских задач.

Каждую встречу ребенка помогает спасать Волшебный мир Морковки от приступов Паразитусов. Зачем это нужно?

"Вау эффект" от нового Волшебного друга может быстро угаснуть. Когда же Морквинка — это не просто персонаж, а живое существо, у которого есть своя история, обычаи, привычки и даже невзгоды, это помогает развить у ребенка эмпатию и вызывает интерес к каждой встрече. Она ведь посвящена новой теме! А еще – чувствовать себя Спасателем Сказочного мира – это настоящее чудо!

Колокольчики осуществляются один на один — one to one, а также — группе детишек, когда они вместе в одном помещении. Именуются следующие звонки one to offline.

Сейчас в проекте 300 детишек one to one и 16 групп (8-10 детишек), которым Морквинка звонит по телефону в офлайн детские заведения.

Эти детки находятся не только в Украине, но еще и в 8 странах мира из-за вынужденной эмиграции.

Очаровательные звонки полностью бесплатны для участников! Цель команды – увеличить количество детишек one to one от 300 до 600 до конца 2022 года.

Уже сейчас у проекта есть невероятные результаты: 98% из 270 опрошенных родителей детей говорят, что дети действительно стали более внимательными, радостными, открытыми и воспринимают Морквинку как друга, а не как учителя.

После окончания проекта каждый ребенок получит символ дружбы – игрушка-Морквинка станет напоминанием всего, чему ребенок научился у Сказочной подружки.

Идея приложения, через которое Морковка общается с детишками, зародилась в компании Bini Bambini технической командой MaPanda. Благодаря педагогам и руководителям NovaMedia School каждый маленький украинец 3-9 лет теперь может получить поддержку от нового волшебного друга! В настоящее время в проекте задействовано 29 украинских специалистов, 11 из которых — "Морквинки".

Мы верим, что если питать в сердцах маленьких украинцев веру в чудеса и любовь, эти маленькие дети вырастут счастливыми взрослыми, которые станут гордостью и надеждой Украины!

Проект внедряется ОО "Мотивация. Возможности. Медиа" при поддержке проекта "Развитие структур предоставления услуг и образовательного потенциала для психосоциального обеспечения в Украине", внедряемого компанией GIZ по поручению Правительства Германии.

Проект реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) при поддержке Федерального правительства Германии, общественной организацией "Возможности. Мотивация. Медиа", NovaMedia school, VaPanda и Bini Bambini.