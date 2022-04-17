Стартовала регистрация в IT кластер Закарпатья: преимущества и условия участия

Закарпатский IT-кластер начал регистрацию резидентов
IT кластер Закарпатья объявил о начале регистрации резидентов.
Участниками кластера смогут стать члены ІТ-комьюнити, которые уже находятся на Закарпатье постоянно или временно, или планируют вскоре переехать. Это могут быть любые IT-компании и специалисты, в частности:
- компании с наемными работниками в штате;
- ФЛП, имеющие контракты с украинскими компаниями — как резидентами "Дия Сити", так и не резидентами;
- ФЛП, имеющие контракты с иностранными компаниями;
- Фрилансеры;
“По последним данным, около 35 тыс. ІТшников уже находятся на территории Закарпатья. ІТ индустрия является прочной опорой экономики, так что с созданием ІТ кластера Закарпатья появилась возможность увеличить потенциал области для развития экономики Украины и края на уровне с другими украинскими кластерами. Уже сегодня кластер Закарпатья сотрудничает с ІТ-кластерами и ассоциациями для поддержки их резидентов, которые уже находятся на территории Закарпатья или планируют переехать", — рассказала Жанна Капица, председатель Наблюдательного совета ІТ-кластера Закарпатья.
По ее словам, на Закарпатье стремятся все необходимые условия для комфортной и плодотворной работы представителей ІТ-комьюнити через развитие мощного бизнес-сообщества, ІТ образования, инфраструктуры и экосистемы.
"В будущем мы видим Закарпатскую область одним из инновационных и технологических центров Украины и мира", — отметила Капица.
IT кластер Закарпатья был создан 5 апреля. В Наблюдательный совет кластера входят представители Astound Commerce, SoftServe, Sigma Software, Genesis, 4TEAM, Telesens, EPAM, Intellias, SQUAD, Parimatch Tech, CANFLY и другие компании. В настоящее время ІТ-кластер Закарпатья имеет договоренности об эксклюзивном партнерстве с Львовским и Харьковским ІТ-кластерами.
Резиденты Закарпатского IT Кластера будут получать помощь и поддержку в таких направлениях:
- взаимодействие с ОВА и органами центральной власти по вопросу бронирования,
- жилищные вопросы,
- помощь в управлении талантами и образованием в ІТ сфере,
- построение и развитие экосистемы, безопасность, развитие IT сообщества,
- инвестиции и инновации, логистика и другие.
В настоящее время рабочие группы наблюдательного совета определяют детали и план работ по каждому из направлений.
Подать заявку на регистрацию в кластере можно по ссылке:
- Компании — https://forms.gle/9pMUn4WMDVH2LxiKA
- ФЛП/freelancer — https://forms.gle/kSkc8mFZDA48PNhT8
Вся информация, полученная через регистрационные формы, остается строго конфиденциальной и не будет передана третьим лицам без явного и исключительного согласия кандидата в резиденты.
Отмечается, что ни налоговое, ни физическое резидентство не являются обязательными условиями для участия в кластере.
В ИТ кластере Закарпатья, как и в других украинских ИТ кластерах, будут действовать регистрационные и ежегодные членские взносы. Размер ежегодного взноса будет зависеть от размера компании-резидента.
- Официальный Telegram-канал IT кластера Закарпатья: https://t.me/itclustertranscarpathia
- Единственная форма для всех вопросов — https://forms.gle/Z5PChzLSgtYJk3WN8
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