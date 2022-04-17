Стартовала регистрация в IT кластер Закарпатья: преимущества и условия участия

Закарпатский IT-кластер начал регистрацию резидентов

IT кластер Закарпатья объявил о начале регистрации резидентов.

Участниками кластера смогут стать члены ІТ-комьюнити, которые уже находятся на Закарпатье постоянно или временно, или планируют вскоре переехать. Это могут быть любые IT-компании и специалисты, в частности:

компании с наемными работниками в штате;

ФЛП, имеющие контракты с украинскими компаниями — как резидентами "Дия Сити", так и не резидентами;

ФЛП, имеющие контракты с иностранными компаниями;

Фрилансеры;

“По последним данным, около 35 тыс. ІТшников уже находятся на территории Закарпатья. ІТ индустрия является прочной опорой экономики, так что с созданием ІТ кластера Закарпатья появилась возможность увеличить потенциал области для развития экономики Украины и края на уровне с другими украинскими кластерами. Уже сегодня кластер Закарпатья сотрудничает с ІТ-кластерами и ассоциациями для поддержки их резидентов, которые уже находятся на территории Закарпатья или планируют переехать", — рассказала Жанна Капица, председатель Наблюдательного совета ІТ-кластера Закарпатья.

По ее словам, на Закарпатье стремятся все необходимые условия для комфортной и плодотворной работы представителей ІТ-комьюнити через развитие мощного бизнес-сообщества, ІТ образования, инфраструктуры и экосистемы.

"В будущем мы видим Закарпатскую область одним из инновационных и технологических центров Украины и мира", — отметила Капица.

IT кластер Закарпатья был создан 5 апреля. В Наблюдательный совет кластера входят представители Astound Commerce, SoftServe, Sigma Software, Genesis, 4TEAM, Telesens, EPAM, Intellias, SQUAD, Parimatch Tech, CANFLY и другие компании. В настоящее время ІТ-кластер Закарпатья имеет договоренности об эксклюзивном партнерстве с Львовским и Харьковским ІТ-кластерами.

Резиденты Закарпатского IT Кластера будут получать помощь и поддержку в таких направлениях:

взаимодействие с ОВА и органами центральной власти по вопросу бронирования,

жилищные вопросы,

помощь в управлении талантами и образованием в ІТ сфере,

построение и развитие экосистемы, безопасность, развитие IT сообщества,

инвестиции и инновации, логистика и другие.

В настоящее время рабочие группы наблюдательного совета определяют детали и план работ по каждому из направлений.

Подать заявку на регистрацию в кластере можно по ссылке:

Вся информация, полученная через регистрационные формы, остается строго конфиденциальной и не будет передана третьим лицам без явного и исключительного согласия кандидата в резиденты.

Отмечается, что ни налоговое, ни физическое резидентство не являются обязательными условиями для участия в кластере.

В ИТ кластере Закарпатья, как и в других украинских ИТ кластерах, будут действовать регистрационные и ежегодные членские взносы. Размер ежегодного взноса будет зависеть от размера компании-резидента.