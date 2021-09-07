Стартовала всеукраинская инициатива, призывающая детей делиться мифами и легендами своего края

С целью сохранения и популяризации культурного наследия будет проведен конкурс, победители которого присоединятся к созданию анимационного сериала.

С 1 сентября по 15 октября 2021, в честь 30 годовщины Независимости, для школьников пройдет всеукраинский конкурс «Дивомандри. Україна – легенд та міфів країна»! Для участия в конкурсе нужно собрать команду из учеников 1-6 классов и их учителя, и подать заявку на сайте dyvomandry.com.ua.

Цель конкурса — вдохновить детей на сохранение, распространение и популяризации культурного наследия Украины. В рамках «Дивомандры. Украина — легенд и мифов страна», команды участников должны рассказать о мифах и легендах родных краев.

По итогам конкурса, представленные командами заявки будут собраны в первую интерактивную онлайн-библиотеку мифов и легенд, которая будет размещена в свободном доступе на сайте dyvomandry.com.ua. Кроме того, 10 самых интересных мифов и легенд, описанных конкурсантами, будут объявлены победителями: их разместят на интерактивной Карте Дивомандрив, а главное — по их мотивам телеканал Плюсплюс создаст анимационный сериал.

Для участия в конкурсе необходимо:

сформировать команду из учеников 1-6 классов и их учителя-наставника, именно учитель должен подавать конкурсную заявку от имени его с учениками команды;

выбрать и в текстовом формате творчески описать миф или легенду своего родного края (села, города, района или области, в котором расположена школа команды-участницы)

креативно проиллюстрировать выбранный и описанный миф или легенду (фотографиями или рисунками)

подать заявку на сайте dyvomandry.com.ua не позднее 19 сентября 2021.



Оценивать конкурсные заявки будет жюри в составе 4 уважаемых экспертов из разных областей:

Александр Голездренко — руководитель отдела эфирного промо и дизайна нишевых телеканалов 1 + 1 media, супервайзер и режиссер анимации телеканала Плюсплюс.

Леся Юрчишин — учительница истории, правоведения и гражданского образования в Новопечерской школе Киева.

Наталья Кривда — доктор философских наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Светлана Тараторина — писательница, журналист, PR-менеджер, автор фантастического романа «Лазарус».

Конкурс является совместной инициативой телеканала Плюсплюс, что входит в состав группы 1 + 1 media, и является автором одноименного мультсериала «Дивомандры», а также коммуникационного агентства Havas PR. Проводится при партнерстве с «Освиториею» и при поддержке УКФ.

Оценивание будет проходить с 20 сентября по 1 октября, а победители будут объявлены не позднее 15 октября 2021 года. С подробными условиями конкурса можно ознакомиться на сайте: dyvomandry.com.ua.

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