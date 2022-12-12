Старух рассказал, сколько местных жителей находятся в плену у россиян на Запорожье

В плену российских военных на временно оккупированной территории Запорожской области до сих пор находятся 232 местных жителя.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, пишет Укринформ.

"232 человека до сих пор в плену. Это и представители органов власти, и бизнесмены, и руководители предприятий. Цель похищения разная: ограбить, заставить сотрудничать", — сообщил Старух.

К тому же он прокомментировал взрывы, прогремевшие во временно захваченном Мелитополе накануне на российских военных базах и в результате которых погибли и ранены многие захватчики.

“В Мелитополе просто праздновали день рождения одного недостойного человека и очень громко праздновали. Так, как обычно, это бывает, произошло самовозгорание. Наверное, носят с собой что-нибудь не то. Поэтому произошли взрывы и, соответственно, многие пострадавшие, неправильно обращавшиеся с огнем и не соблюдавшие технику безопасности. Действительно, пострадала значительная часть оккупантов, не хватает мест в больницах, они вывезены в Крым", — отметил Старух.

Относительно информации о якобы гибели "смотрящего" от Кадырова, находившемся на объекте, где произошел взрыв, глава ОВА сказал, что это должно комментировать чисто военное командование или Силы специальных операций.

Он добавил, что некоторые "кадыровцы" решили покинуть Мелитополь.

Напомним, на днях международный комитет Красного Креста (МККК) посетил украинских военнопленных, которых удержат власти России. В частности, делегаты проверили состояние военнопленных и обращение с ними, чтобы "передать новости их семьям".

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