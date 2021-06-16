Старушка-мать держала за ногу: в Мариуполе спасли самоубийцу, который прыгнул с балкона и повис (видео)

На помощь пришли правоохранители, которые вытащили мужчину на балкон.

В Мариуполе Донецкой области правоохранители спасли 62-летнего мужчину, который пытался совершить самоубийство. Горожанин прыгнул с балкона и повис на бельевых веревках на балконе четвертого этажа.

О спасении самоубийцы рассказали в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.

Происшествие произошло вчера, 15 июня, около 19:00. Двое правоохранителей, дежурили в помещении ГУ Нацполиции в Донецкой области, услышали крики о помощи, которые раздавались из 5-этажного дома, расположенного рядом. Они увидели мужчину, который висел на бельевых веревках на балконе четвертого этажа.

"Мужчина не мог пошевелиться, зависнув на высоте. Его из последних сил пыталась удержать пожилая женщина, которая была в шоковом состоянии и сама едва держалась на ногах", — рассказывают сотрудники полиции.

Правоохранители бросились в квартиру и за руки и ноги вытащили пострадавшего с балкона. Как оказалось, 62-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил покончить с собой, прыгнув вниз.

"Сын пошел на балкон, а затем слышу — кричит: "Дай руку!". Выхожу — а он за балконом висит. А я не могу вытащить никак. Держу за ногу, как могу, одной рукой ... кричала на улицу "люди, помогите", а люди проходят мимо. Спасибо, ребята, полицейские услышали, прибежали. А так все ... Дай бог им здоровья, спасли", — рассказывает пенсионерка.

Мужчина госпитализирован. Полицейские также вызвали "скорую помощь" его летний маме, которой стало плохо.

Руководство полиции Донетчины поблагодарил сотрудников полиции Артему Абраменко и Руслану Михавчуку за спасенную жизнь.

Напомним, что Днепре на Самарском моста девушка пыталась покончить с собой. Ее пытались спасти прохожие, но не удержали и она шлепнулась в воду.

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