Старую мать погибшего военного жестоко избили в Одессе: что известно

Женщине будет предоставлена вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

В Одессе произошел возмутительный инцидент — 72-летнюю мать погибшего военного жестоко избила работница офиса городской организации "Батьківщина".

Об этом сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич, ведь пострадавшая женщина работает в одесской школе.

По словам Буйневича, мать погибшего героя пришла в офис "Батьківщини", где ей пообещали предоставить соглашение на медицинское обслуживание компанией "ИнтоСана". По ее словам, работница офиса отказалась пускать ее в пустой офис, а после словесного спора ударила ее в грудь.

"Женщина упала, ей придавили грудь коленом, натянули на голову капюшон и били рукой по голове. Человек убегал оттуда настолько быстро, насколько ей разрешал возраст", — пишет Буйневич.

Пострадавшая едва смогла добраться до работы, где ей стало плохо. Врачи скорой помощи зафиксировали травмы и передали информацию правоохранителям.

Позже, как рассказывает Буйневич, нападающая связывалась с ней под видом благотворительницы, пытаясь узнать контакты пострадавшей.

"Ситуация переворачивается так, будто 72-летняя женщина, которая перенесла инсульт после гибели сына, била ногами работника офиса!!! Подскочила и ударила? Вы ее видели??? Там от силы 50 кг, чуть дышит! Она поднять ногу не может, как же смогла бить женщину, которая занимается какими-то спортами?" — написала директор департамента и отметила, что ей даже угрожают в социальных сетях, требуя наказать работника школы, которая бьет людей.

Буйневич обратилась к руководителям городской организации партии и призвала прекратить преследование матери погибшего Героя, которая находится в критическом состоянии и на грани повторного инсульта.

На эту ситуацию уже отреагировал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он отметил, что взял этот вопрос под свой контроль.

"Ожидаем оценки и соответствующих действий правоохранителей. Виновные должны понести заслуженное наказание", — отметил мэр города.

Напомним, в Одессе годовалый мальчик, найденный мертвым в морозильнике, перед тем испытал ожоги и нуждался в медицинской помощи. Мать и сожитель ребенка получили подозрения и меры предосторожности.

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