Генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук / © ТСН

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Украинские телеканалы возвращают в эфир крупные развлекательные форматы, популярные до полномасштабной войны. Весной на телеканале ТЕТ вышел новый сезон «Караоке на Майдані», а этой осенью на «1+1 Украина» состоится премьера нового сезона «Голоса країни». Генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук рассказал, почему знакомые аудитории форматы снова работают и как сегодня меняется подход к дистрибуции контента.

«У меня есть наблюдение: старые добрые вещи работают хорошо. Это те форматы, которые ассоциируются с мирной жизнью, являются позитивными и вызывают у людей внутреннее тепло: "Караоке на Майдані", "Голос країни", "Сніданок з 1+1" — эти проекты живут», — говорит Ярослав Пахольчук.

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В то же время в 1+1 media делают ставку не только на возвращение известных форматов, но и на новый контент и его присутствие на разных платформах. Одним из таких проектов стал true crime сериал «Тиха Нава», который зимой представила платформа Киевстар ТВ.

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«Мы пока проверили его на платформе, скоро проверим на телевидении, в ютубе. Я давно склоняюсь к позиции, что мощный продукт работает на всех платформах. И платформы не конкурируют между собой, а дополняют друг друга. Потому что есть четкая сегментация, кластеризация вьюзеров, как я их называю. Кто-то любит смотреть ютуб, кто-то — Smart TV, кто-то — контент на телефоне. А кому-то принципиально важно сходить посмотреть премьеру в кино. У каждого есть свой главный, удобный для него лично канал доставки. Бывает, что человек пользуется сразу несколькими такими каналами, но все равно есть основной. И мы должны быть всюду с качественным, сильным продуктом»

Однако даже сильный продукт не гарантирует прогнозируемого результата. По словам Пахольчука, во время войны на восприятие контента оказывает существенное влияние общественный контекст в конкретный момент — фактор, который медиабизнес практически не может предсказать.

«Если у вас есть событийная премьера, один показ одного эпизода, и он попадает, например, в такой день, когда был прилет в Охматдет — все, вы точно мимо. Повторить премьерность нельзя. Если же речь о более длительном продукте — несколько недель — и, например, он попадает на настроение, где наши совершают успешную контратаку на Харьковщине или под Курском, то в обществе наблюдается подъем и общее восприятие контента тогда тоже другое, — объясняет Ярослав Пахольчук. — То есть успех ситуативного продукта зависит от настроения, а его предсказать нельзя… Мы обсуждаем ситуацию в сентябре 2026 года. Знаем ли мы, что будет в декабре 2027-го?»

Больше о возвращении больших шоу, мультиплатформенной модели контента и работе медиа-бизнеса в условиях неопределенности — в интервью Ярослава Пахольчука для «Детектор медиа».

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