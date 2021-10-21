Старые запчасти — вместо новых: дельцы наживались на ремонте военной техники

"Отремонтированную" таким образом технику отправляли в зону проведения ООС.

В Днепропетровской области дельцы наживались на ремонте военной техники. Выиграв тендер Минобороны на 58 млн грн, злоумышленники вместо новых запчастей устанавливали бэушные детали.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, организаторами этой схемы были местные предприниматели, которые договорились со служащими одного из военных представительств области, которые допустили их к участию в тендере, хотя у дельцов не было ни разрешений, ни помещения, ни материально-технической базы для проведения ремонтных работ.

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В сентябре этого года был проведен тендер на 58 млн грн, и уже через месяц предприниматели освоили треть этой суммы, заключив фиктивные сделки с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности на якобы поставку новых запчастей.

На самом деле злоумышленники в арендованном помещении разбирали подержанную технику на детали, реставрировали их и под видом новых устанавливали на боевую технику. "Отремонтированную" таким образом технику отправляли в зону проведения ООС.

Проводятся экспертизы, по результатам которых злоумышленникам будет объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Киеве разворовали средства, выделенные на капитальный ремонт дорог в Соломенском районе столицы. Злоумышленники присвоили почти 1,3 млн гривен.

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