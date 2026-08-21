Старый холодильник нельзя просто выбросить: куда сдать технику и сколько за нее заплатят

Мусорник / © УНИАН

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Оставленный возле мусорного контейнера старый холодильник или стиральная машина может обернуться для владельца существенными штрафами, о которых большинство граждан даже не догадывается. Почему привычный способ избавиться от непригодной крупногабаритной техники считается правонарушением, как правильно ее утилизировать и сколько действительно стоят такие приборы на рынке вторичного сырья, разъяснили эксперты.

Об этом сообщили специалисты Центра Управления Отходов и юрист АО «Виннер Партнерс» Анастасия Руденко.

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Что запрещено выбрасывать в обычные мусорные контейнеры

Согласно украинскому законодательству, крупногабаритные бытовые приборы не относятся к обычным отходам, поэтому их запрещено выбрасывать в стандартные баки или оставлять рядом с ними.

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«С правовой точки зрения важно разграничить крупногабаритные бытовые и обычные бытовые отходы, которые можно складывать в стандартный контейнер. Крупногабаритную бытовую технику, например, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, электроплиты, большие телевизоры нельзя просто оставлять возле обычных мусорных контейнеров или помещать в них, если из-за своих размеров, она не может быть размещена там. Если речь идет о микроволновке, например, и она входит в этот контейнер, она может быть выброшена туда», — отметила Анастасия Руденко.

Какие размеры штрафов за нарушение правил утилизации

За неправильный выброс техники предусмотрена административная ответственность. Штраф для обычных граждан составляет от 20 до 80 тысяч рублей (от 340 до 1360 грн).

Должностным лицам и предпринимателям грозит взыскание от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, за нарушение правил благоустройства может применяться статья 152 КУоАП.

«Юридическое значение имеет то, может ли отход быть размещен в стандартном контейнере и какой порядок его сбора установлен в конкретном населенном пункте. То есть, как я уже сказала, если микроволновку можно поместить в контейнер, она полностью не занимает все пространство — это не правонарушение», — подытожила юрист.

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Как правильно утилизировать крупногабаритную технику

Крупногабаритные приборы следует передавать на специализированную переработку: обращаться к пунктам приема вторсырья, опасным отходам или заказывать вывоз у профильных компаний.

По словам представителя Центра управления отходами, для физического лица этот процесс может быть сложным, поскольку требует заполнения анкет с указанием веса, вида и кодов классификации отходов. Большинство компаний по утилизации вообще не работают с физическими лицами напрямую.

Поэтому жителям многоквартирных домов проще организовывать вывоз через ОСМД, который оформляет документы от юридического лица и сдает технику сразу партией.

Сколько можно выручить за старую технику на лом

Сдавать технику на металлолом самостоятельно чаще всего нецелесообразно из-за затрат на логистику и аренду грузовика. Цена на черный металлолом в Киеве составляет в среднем от 3 до 6 грн за килограмм.

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Поскольку современная техника в значительной степени состоит из пластика и стекла, чистая выручка за металл из стиральной машины составляет около 100–150 грн, а за газовую плиту — ориентировочно 250 грн.

Расценки на другие виды металлов на рынке вторичного сырья:

Черный металл (сталь, железо, чугун, трубы, радиаторы): 3–6 грн/кг;

Медь (провода, трубы, обмотки двигателей, радиаторы): 450 грн/кг;

Алюминий (банки, профили, радиаторы, посуда): 70–130 грн/кг;

Латунь (сантехническая арматура, детали): 250 грн/кг;

Бронза (втулки, подшипники): 250 грн/кг;

Нержавеющая сталь (посуда, мойки, оборудование): 15–30 грн/кг;

Свинец (аккумулятор, кабель): 50 грн/кг;

Цинк (кровельные материалы, оцинкованные изделия): 50 грн/кг;

Титан (промышленные, авиационные и медицинские детали): 120–200 грн/кг.

Для отработанных аккумуляторов действуют отдельные правила приёма и специальные тарифы.

Напомним, в 2026 году физические лица платят налог на недвижимое имущество за 2025 год. Налоговая рассчитывает сумму и направляет владельцу налоговое уведомление-решение (ППР), а обязанность плательщика — проверить данные в документе и не упустить срок оплаты.

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