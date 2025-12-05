"Старый мир рухнул": Буданов сделал жесткое заявление в годовщину Будапештского меморандума

Кирилл Буданов / © Getty Images

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что «старый мир, он разрушен, он рухнул, его больше нет».

Это заявление он сделал во время форума «стоим», передает Новости.Live.

Буданов подчеркнул, что прямым подтверждением его слов является годовщина подписания Будапештского меморандума, в рамках которого Украина в свое время отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

«Сегодня еще годовщина Будапештского меморандума. Так вот, все, что я хочу сказать, что старый мир, он разрушен. Он рухнул, его больше нет. Можно это смотреть по-разному, хорошо, это плохо, просто надо признать, его больше не существует. И право, которые были раньше, тоже не существует. И старые правила работать не могут и не будут. И Будапешт и годовщина, годовщина Будапештского меморандума — это прямое подтверждение моих слов», — заявил глава ГУР.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с Соединенными Штатами, другими международными партнерами и представителями РФ по достижению устойчивого и справедливого мира.