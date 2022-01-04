Старый Новый год 2022: когда празднуют, гадания, традиции, что запрещено делать в этот день

Старый Новый год 2022: когда празднуют, гадания, традиции, что запрещено делать в этот день

Старый Новый год отмечается в Украине в ночь с 13 на 14 января. Это уникальный праздник, ведь существует только в тех странах, где церковь до сих пор использует юлианский календарь. В 2022 году Старый Новый год выпадает на пятницу, поэтому после работы можно полностью насладиться всеми традициями украинского народа. Как украинские празднуют этот праздник и что нельзя делать в ночь с 13 на 14 января по народным приметам — читайте в материале ТСН.ua.

Старый Новый год (Orthodox New Year): что это за праздник и его история

Такой праздник, как Старый Новый год, возник в начале XX века, когда ввели смену календарей. До этого времени весь мир, как и жители территории современной Украины, жили по Григорианскому календарю. 1918 большое количество стран перешло на Юлианский календарь. Интересно, что последний был введен еще во времена правления Юлия Цезаря (45 год до н.э.) и он отличается от Григорианского ровно на 13 дней. Поэтому в Украине часто говорят, что 13 января - это Новый год по "старому стилю".

Старый Новый год - це Новый год "по старому стилю" / Pexels

Когда на территории бывшей Российской империи перешли на Юлианский календарь, православная церковь от новшества отказалась и продолжила праздновать все новогодние праздники по старому календарю. Поскольку сегодня Новый год уже не привязан к церковной дате, в Украине его отмечают именно 1 января. Но в нашей памяти все еще остались традиции предков, которые существовали на Старый Новый год 13-14 января. И их следует запомнить, чтобы передать наших детям и внукам.

Старый Новый год: богатая кутья и другие обычаи украинцев

Старый Новый год совпадает с празднованием дня святого Василия. В этот день наши предки старались бодрствовать всю ночь, ходили в гости к соседям, родственникам и знакомым, засевали и желали счастья в новом году. Эти традиции настолько сильно укоренились в сознании украинцев, что нашли свое отражение в праздновании Старого Нового года.

13 января традиционно вся семья собирается на Щедрый вечер. В народе его называли по-разному: Маланки, Овсинь, Василия, Толстая (Щедрая) кутья, Щедрец. В этот день по церковному календарю чтится память преподобной Маланы Римлянки. На праздничный стол хозяйки обязательно готовили богатые и сытные блюда. Особенно популярны среди наших предков были домашние колбасы, сало, вареники, свинина, блины с разной начинкой. Как и в сочельник главным блюдом считалась кутья. Но, в отличие от рождественской, она готовилась с добавлением молока, сливочного масла, сала или смальца.

На Старый Новый год готовили "Щедрую кутю", которая отличается добавлением молока, смальца, сала или масла / pixabay.com

За праздничным столом садились всей семьей, надев чистую и нарядную одежду. По традиции нужно было извиниться перед каждым, кого вы могли обидеть в прошлом году. Также за столом пели песни и по-всякому веселились.

После ужина девушки собирались группами и гадали на жениха и судьбу. Также в канун Старого Нового года молодежь обязательно шла петь обрядовые песни, которые носят название щедривки. К этому действу начинали готовиться заранее: разучивали тексты, подбирали наряды, готовили веселые сценки.

В полночь, 14 января, наступает день Василия (Старый Новый год). С самого утра мальчики ходили по соседям и поздравляли (посевали дом зерном). Существовали даже особые посевалки – стихи с пожеланиями счастья, благополучия и богатого урожая. По народным поверьям первым в дом на Старый Новый год должен зайти именно мужчина, тогда семью в новом году ждут только хорошие события.

Гадание на Старый Новый год

Гадания на Старый Новый год / pixabay.com

На Старый Новый год девушки гадали на судьбу и жениха. Вариантов гаданий достаточно много, но все они были очень простыми и веселыми.

Гадание на Старый Новый год, чтобы узнать имя суженого — девушка выходит на улицу и спрашивает первое имя первого мужчины, которого встретит. Гадание на Старый Новый год на будущего мужчину – нужно взять хлеб, крючок и кольцо. Все эти предметы выкладывают в сосуд с мелкими камешками. Девушке завязывают глаза и она должна достать из сосуда один из трех предметов (хлеб означает, что мужчина будет богатым, крючок – бедным, а кольцо – красивым). Гадание на Старый Новый год на то, какая из девушек первой выйдет замуж — по очереди девушки катают по полу обручальное кольцо, если она покатится к двери, значит, девушке нужно ждать сватов. Гадание на Старый Новый год на исполнение желаний – перед сном нужно написать на отдельных листах бумаги 10 потаенных желаний и положить их под подушку. Утром, на Василия, вытащите один из листов. Какое желание извлекли, то исполнится в 2022 году. Гадание на Старый Новый год на замужество — нужно взять миску с водой, несколько скорлуп грецкого ореха и свечей (по количеству гадающих девушек). Свечи вставляются в скорлупы, зажигаются и выпускаются на воду в миску. Чья свеча сгорит быстрее всего, но девушка первой выйдет замуж. А если скорлупа утонула, ее владелицы не видать замужества. Гадание на Старый Новый год, чтобы узнать ответ на важный вопрос - сначала нужно задать вопрос, чтобы на него можно было ответить "Да" или "Нет". Затем взять банку с любой крупой и левой рукой достать горсть зерен. Пересчитайте их. Если количество парного ответа будет "Да", нечетный - "Нет".

Народные приметы на Старый Новый год

На Старый Новый год вьюга, значит урожай орехов будет хорошим / pixabay.com

Существовало немало народных примет на Старый Новый год, по которым наши предки пытались прогнозировать урожай на следующий год:

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ясное и звездное небо предвещало богатый урожай ягод;

туман на Старый Новый год означает, что в следующем году будет хороший урожай овощей;

14 января на деревьях лежит пушистый иней — в этом году можно будет вволю полакомиться медом;

на Старый Новый год вьюга, значит урожай орехов будет хорошим;

в преддверие Василия ночь звездная, будет достаточно ягод.

Что запрещено делать на Старый Новый год

На Старый Новый год не рекомендовалось выносить из дома мусор – считалось, что вместе с ним выносится и счастье / pixabay.com

Наши предки старались на Старый Новый год не ругаться, не злословить и ни с кем не ссориться. Также существовали и другие запреты: