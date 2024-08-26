Статистика не радует: в МОЗ сообщили, сколько случаев заболеваемости коронавирусом есть за три месяца

Надо быть очень внимательным и аккуратным.

За три месяца в Украине заболеваемость COVID выросла почти в 13 раз. Так, на неполный месяц августа зафиксировано более 26 тысяч коронавирусной болезни.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

В июне было зафиксировано 2300 случаев, а в июле – 11,5.

"Очень важно придерживаться рекомендаций, чтобы обезопасить себя", – подчеркнула она.

Она призвала граждан при симптомах заболевания проконсультироваться онлайн и больничный дистанционно. Как известно, такая возможность появилась в Украине во времена пандемии 2019-2021 годов.

"Если болезнь длится более 5 дней, значит она имеет более сложные симптомы и следует физически обратиться к врачу", – подытожила Карчевич.

Напомним, директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург сообщила, что в столице увеличилось количество тяжелых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствует статистика госпитализаций по Киеву пациентов с диагностированной коронавирусной болезнью.

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