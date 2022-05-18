Статистика заболевания, бустерная доза и будет ли в Украине новый штамм коронавируса: ответы главного санврача

Статистика заболевания, бустерная доза и будет ли в Украине новый штамм коронавируса: ответы главного санврача

Врач рассказал о статистике заболеваний Covid-19, тенденции прививок против коронавируса и, ждать ли украинцам нового штамма коронавируса.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1"" рассказал о нынешней ситуации с заболеваниями Covid-19.

По его словам, в Украине были уменьшены объемы тестирования.

"Мы проводим 3,5 тысячи тестирований — это с использованием быстрых тестов и одна тысяча — это плр-исследований.

Тестирование сейчас не проводится только в Донецкой и Луганской областях – регионах, где сейчас активно ведутся боевые действия.

Мы фиксируем также уменьшение желания людей обращаться к своим семейным врачам. Кое-где уровень тестирования падал на 90 процентов в первые недели войны", — говорит врач.

Сейчас фиксируют примерно 4 тысячи новых случаев коронавируса в неделю. Есть, к сожалению, и летальные случаи.

"За минувшую неделю было зарегистрировано 48 смертельных случаев. Умер, к сожалению, один ребенок", — сообщил Кузин.

Тестирование проводится на всех уровнях. Сейчас и плр-тесты и быстрые тесты в избытке на уровне первичной медицинской помощи.

"Поэтому при любых признаках такой тест будет проведен на бесплатной основе на уровне первичной медицинской помощи", – добавил врач.

Вакцинация бустерной дозой среди украинцев продолжается. Нет никаких правовых или эпидемиологических оснований отменять или приостанавливать вакцинацию.

Но инфраструктура вакцинации уменьшена. Сейчас работает примерно 2,5 тысячи пунктов прививок. Более 500 мобильных бригад и 134 центра массовой вакцинации населения.

"Эта инфраструктура продолжила свою работу. Если раньше мы делали примерно 100 тысяч прививок в сутки, то сейчас средние темпы довольно низкие — это 50-60 тысяч прививок в неделю. И мы наблюдаем дальнейшую тенденцию к уменьшению этого количества. Уже сейчас вакцинировано у нас по меньшей мере 16 миллионов населения Украины. Это 42 процента — показатели не достаточны, но вакцинация продолжается. Вакцина есть в наличии", — отметил Кузин.

Используют преимущественно 2 типа вакцин: CoronaVac и Pfizer. Со второго полугодия ожидают Pfizer, которая готова к использованию. Это немного другой тип вакцины, который потребует менее строгих требований к хранению, транспортировке, но показатели эффективности остаются такими же.

Кузин также рассказал, ждать ли украинцам новый штамм коронавируса в Украине, который сейчас бурлит в Китае.

Точных прогнозов врачи пока дать не могут из-за ограниченного объема информации. Они отмечают, что пока не следует пугать, что в Украине будет новая волна коронавируса.

"В первую очередь мы продолжаем молекулярный надзор. По сути это секвенирование тех вирусов, которые циркулируют по территории Украины. Сначала войны более 750 исследований было проведено из всех областей Украины. По результатам такого мониторинга мы пока фиксируем только превалирование штамма "Омикрон". То есть ничего необычного пока нет.

Во-вторых, мы должны учитывать сезонность. Как ни как, люди летом находятся на свежем воздухе, а не в закрытых помещениях.

И третье: больше штаммов попадают в страну именно из-за миграции населения и международных путешествий. Количество таких путешествий сейчас минимальное.

Пока никаких дополнительных волн коронавируса мы не ожидаем. Но действительно сейчас некоторые страны сталкиваются с ухудшением эпидемиологической ситуации, поэтому мы продолжаем мониторинг.

Известно, что некоторые люди, которые из-за войны выезжают сейчас за границу, имеют проблемы со своим вакцинальным статусом. Они не могут подтвердить свою прививку.

На это Кузин отвечает, что сейчас максимально упрощенный механизм подтверждения прививок.

Разработаны необходимые указания, которые передали на уровень ЕС и Минздрава других стран.

"Есть пять возможных документов, которые могут иметь с собой перемещенные лица на территории ЕС или других стран. Любой из этих документов является подтверждением факта прививки:

история развития ребенка;

карта профилактических прививок;

международное свидетельство о вакцинации;

медицинская карта амбулаторного больного;

справка о проведении прививки.

Любая из этих форм может быть представлена в органы здравоохранения той страны, где сейчас находится человек и по сути это подтверждение вакцинального статуса", — рассказал врач.

Такую справку сейчас можно получить даже путем дистанционной переписки через мессенджеры со своим находящимся в Украине врачом.

"Ее можно получить в виде фотографии или пдф-файла. То есть механизм сейчас упрощен, соответствующие инструкции есть.

Но я бы советовал, чтобы люди, которые проводят сейчас прививки, все же при возможности брали с собой бумажную форму справки о проведении прививки. Это упростит жизнь, если человек будет ехать за границу", — подытожил Кузин.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины рассказал также о том, какая ситуация с инфекционными заболеваниями в стране.

Читайте также: