Статус беженца или временная защита: в чем разница

Украинцы могут воспользоваться одним из правовых статусов, предусмотренных международной защитой в странах Евросоюза – получить временную защиту или статус беженца. Чем отличается временная защита от статуса беженца, разбираемся вместе с ТСН.ua.

С начала войны, согласно данным ООН, более 3 млн украинцев выехало за границу. 90 процентов покинувших Украину - женщины и дети.

С начала войны, согласно данным ООН, более 3 млн украинцев выехало за границу. 90 процентов покинувших Украину - женщины и дети.

Если вы направляетесь в страну Европейского союза, какой статус выбрать – временной защиты или беженца, что нужно сделать, чтобы получить соответствующее убежище, как долго можно находиться в таком статусе и другая полезная информация в материале ТСН.ua.

Какая разница между временной защитой и статусом беженца?

Временная защита предназначена для того, чтобы обеспечить немедленную защиту лиц, сбежавших от вооруженного конфликта или войны. В таком случае нет нужды немедленного обращения за международной защитой, поскольку этот статус гарантирует разрешение на проживание. Административные формальности по временной защите сведены к минимуму из-за неотложности ситуации.

Статус беженца является индивидуальным правом, чтобы его получить, нужно обратиться в компетентные органы страны, в которой вы находитесь. Последние определяют, действительно ли вы в опасности и согласно этому предоставляют или не предоставляют статус беженца. Если появляются доказательства о другом, статус беженца может быть пересмотрен.

Кому предоставляется статус беженца и статус временной защиты?

Получить временную защиту могут:

граждане Украины, покинувшие территорию Украины из-за войны войны,

лица с другим гражданством, легально проживающие на территории Украины,

лица без гражданства, которые могут доказать, что они легально проживали в Украине на основании действующего разрешения на постоянное проживание и не могут безопасно вернуться в страну своего происхождения.

Получить статус беженца может любое лицо, спасающееся от войны или преследований.

Вводится ли временная защита в действие автоматически, а что нужно сделать, чтобы получить статус беженца?

Органы государства-члена ЕС, где вы находитесь, должны уведомить вас о вашем праве на временную защиту. Далее вы должны обратиться в органы власти за разрешением на проживание для временной защиты и следовать их указаниям в рамках национального процесса. Перемещенным украинцам, получающим временную защиту, должны выдать документ, объясняющий понятным им языком их статус и права.

Чтобы получить статус беженца, нужно подать заявку либо во время въезда в страну, сообщив об этом офицера пограничной службы, либо обратиться в компетентные органы страны после пересечения границы. После специальной административной и юридической процедуры, которая может длиться до 6 месяцев, можно получить статус беженца. В этот период нужно сдать паспорт соответствующим учреждениям.

Где можно получить временную защиту и статус беженца?

Временная защита предоставляется в любой стране ЕС.

Согласно Дублинской конвенции на статус беженца можно подать документы и получить разрешение только в первой стране, границу которой вы пересекли.

Где можно проживать в зависимости от предоставленного статуса?

Временная защита не ограничивает выбор места и страны проживания. Можно проживать у знакомых, родственников, друзей, волонтеров, в местах, предназначенных для этого общественными организациями или государством. Можно менять не только жилье, но и страну проживания.

Беженцу нельзя выехать из страны до момента получения статуса и можно жить только в местах, предусмотренных для беженцев государством, в котором он находится.

Как долго можно находиться в статусе беженца или временной защиты?

Лица, которым предоставлен статус временной защиты согласно директиве Европейского Союза от 4 марта 2023 года, могут находиться в странах Евросоюза один год, то есть до 4 марта 2023 года с возможностью продления еще на один год в зависимости от ситуации в Украине.

Находиться в статусе беженца можно бессрочно на время существования оснований его предоставления.

Можно ли сразу искать и приступать к работе в стране, где ищете убежища?

В случае статуса временной защиты сразу можно работать, статус беженца предоставляет право работать только после получения этого статуса, то есть через 6 месяцев, а то и больше.

Могут ли учиться дети?

Да, дети как украинцев, получивших временную защиту, так и граждан со статусом беженцев в возрасте до 18 лет, имеют право учиться в учебных заведениях так же как дети граждан ЕС.

Предоставляется ли доступ к социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию?

Не зависимо от статуса - временной защиты или статуса беженца переселенец имеет право на медицинскую, социальную помощь, ежемесячное пособие.

Можно ли возвратиться в Украину?

Переселенец со статусом временной защиты может вернуться в Украину в любое время, переселенец, который подал заявление на получение статуса беженца, не может покидать страну, в которой подал заявление на получение статуса в течение его рассмотрения (т.е. до 6 месяцев и более).

Получив временную защиту, можно ли получить статус беженца?

Нет. Право на временную защиту является дополнением к праву на обращение за международной защитой.

Если сразу не подал заявление на получение статуса беженца, можно ли это сделать?

Заявление на получение статуса беженца можно подавать в любое время.

Следовательно, статус беженца - оптимальный вариант для тех, кто не имеет родственников или знакомых за границей, не может найти убежища, не имеет средств для проживания в стране.

Преимущества статуса временной защиты:

получить обеспечение, начать работать можно сразу с момента обращения, а не ожидать до 6 месяцев пока принимается решение о предоставлении статуса беженца;

в любой момент можно беспрепятственно вернуться в Украину.

статус временной защиты можно получить в любой безопасной стране Европейского Союза, в отличие от статуса беженца, который можно получить только в той стране, границу которой вы пересекли первой;

Учтите, что принимать решение о получении того или иного статуса нужно после получения полной информации от официальных органов страны пребывания.