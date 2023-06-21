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Статус Крыма в будущем: кто будет решать судьбу полуострова после деоккупации

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Статус Крыма в будущем: кто будет решать судьбу полуострова после деоккупации

Тамила Ташева рассказала, что будет со статусом Крыма в будущем. facebook.com/tamila.tasheva

Финальное решение будут принимать народные депутаты.

Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала об актуальной ситуации на полуострове, как она изменится после увольнения, а также, что будет со статусом Крыма в будущем.

Об этом говорилось в эфире ICTV в рамках телемарафона.

"Есть часть людей, которая говорит о том, что нужно автономного статуса лишить и превратить в обычную область. Какая-то часть людей говорит о том, что крымским татарам нужно дать автономию в пределах украинского государства. Это вопрос, на данный момент по нему нет финального". решение... Финальное решение будут принимать народные депутаты и не за время одной сессии", — отметила Ташева.

По ее словам, сейчас рассматривают разные модальности статуса автономии, однако финального решения, сформированного либо в президентской вертикали, либо в дискуссии парламентской, пока нет.

"Мы наработали ряд ключевых стратегических документов, как мы видим Крым в экономическом плане. Вторая составляющая – например, восстановление органов публичной власти. Понятно, что первое время там будет военная администрация, затем переход к военно-гражданской, через некоторое время переход к гражданской жизни из-за выборов", — добавила она.

Напомним, враг готовит в оккупированном Крыму теракт на химическом предприятии "Крымский титан". Пострадать от этого могут Турция и Румыния. Есть информация, что российские захватчики могут создать в Крыму техногенную катастрофу.

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Дата публикации
Просмотры
679
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