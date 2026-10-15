Статус "резервист" в "Резерв+": почему могут отказать в бронировании и грозит ли мобилизация до 25 лет

Статус «резервист» в «Резерв+» — что делать / © ТСН.ua

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Отметка «резервист» в мобильном приложении «Резерв+» может заблокировать процедуру бронирования специалиста на предприятии. Кроме этого, при определенных условиях такой статус создает основу для призыва гражданина, даже если тот еще не достиг 25-летнего возраста.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Почему из-за статуса резервиста могут отказать в бронировании: объяснение

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются бывшие срочники, зачисленные по завершении службы в военный оперативный резерв. Но в некоторых случаях сведения в базе данных оказываются ошибочными, поэтому военнообязанным следует выяснить основания их появления и требовать корректировки записи.

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Юристы отмечают: дальнейшие шаги полностью зависят от того, проводилось ли зачисление в оперативный резерв с соблюдением нормативно-правовых норм.

Уволенные в 2024 году срочники сообщают, что видят в «Резерв+» отметку «резервист». Для официально трудоустроенных на объектах критически важной инфраструктуры это препятствует бронированию.

Предоставление отсрочки военнообязанным работникам регулирует статья 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» № 3543-XII. Но упоминания о резервистах в этой статье отсутствуют. Из-за такой юридической коллизии предприятия теряют возможность предоставить отсрочку этим специалистам.

Этот статус в системе не всегда является результатом программного сбоя. В Законе Украины «О воинской обязанности и военной службе» № 2232-XII говорится, что срочники, которые по состоянию здоровья подходят для службы, после увольнения могут автоматически зачисляться в военный оперативный резерв.

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Что делать, если появился статус «резервист» в «Резерв+»

Если гражданин подлежал зачислению в запас, но в «Резерве+» он отображается как резервист, сначала стоит обратиться в техподдержку приложения. Если у вас потребуют подтверждение соответствующей учетной категории, нужно обратиться в ТЦК и СП.

Это можно сделать электронным письмом на e-mail, заказным письмом через «Укрпочту», через адвокатский запрос или лично. В обращении к ТЦК требуйте предоставить информацию о номере приказа и органе, на основании которого вас зачислили в резерв.

Если выяснится, что соответствующего приказа нет, учетные данные должны быть исправлены, а вам должны вернуть статус «военнообязанный».

Когда изменить статус нельзя

Совершенно другая ситуация складывается, когда гражданина включили в военный оперативный резерв законно, что подтверждается документами.

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Согласно пунктам 107-1, 108 и 109 Указа Президента Украины №618/2012, решение об исключении из оперативного резерва принимает командир воинской части при наличии четко определенных законодательством оснований. Потребность предприятия забронировать сотрудника не является юридическим поводом его исключения из списков резерва или изменения учетной категории.

Резервисты до 25 лет: могут ли мобилизовать

Несмотря на то, что в Украине есть общее правило о возрасте мобилизации — с 25 лет — на резервистов оно не распространяется. Если гражданин состоит на учете как резервист военного оперативного резерва, его имеют право мобилизовать.

Нюанс с ВВК

Отсрочку не гарантирует даже постановление ВВК о пригодности гражданина к службе только в определенных подразделениях. Заключение медиков не освобождает от мобилизации, а лишь определяет, где может служить военнообязанный.

Что сделать перед визитом в ТЦК

Если вы резервист и планируете посетить ТЦК для проверки или корректировки военно-учетных данных, помните о возможных юридических последствиях.

В случае предусмотренных законом оснований вам могут вручить повестку для уточнения учетных данных, отправить на ВВК, а по итогам медицинского осмотра приступить к мобилизации с направлением в воинскую часть.

Решающим фактором в такой ситуации является не отметка в приложении «Резерв+», а законность решения, на основе которого вас определили резервистом. Если официального приказа нет, ваши данные должны обязательно исправить.

Бронь от мобилизации: последние новости

Напомним, в Украине право на бронь от мобилизации имеют только официально трудоустроенные по трудовому договору или контракту военнообязанные работники критически важных предприятий, которые состоят на должном воинском учете.

Бронирование невозможно для лиц с гиг-контрактами, ФЛП по гражданско-правовым договорам, а также для тех, кто уже имеет действующую отсрочку по другим основаниям.

В то же время, ключевым препятствием для бронирования является наличие у работника дефицитной военно-учетной специальности (ВУС), определенной Минобороны. Согласно перечню, отсрочка не предоставляется специалистам следующих направлений: снайперам, операторам БМП, танкистам средних танков и танков с ракетно-пушечным вооружением, специалистам по пушкам 152 мм, самоходным пушкам 152 мм, самоходным пушкам 76–130 мм и противотанковым пушкам, а также специалистам по радиотехническим средствам управления оперативно-тактическими ракетами и зенитными ракетами малого действия.

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