В прошлом году в ЕС разработали рекомендации для стран-членов по скоординированному переходу от статуса временной защиты для украинских граждан-искателей убежища, находящихся в разных странах-членах блока, к национальным правовым статусам: разрешениям на проживание на основе трудоустройства, образования, исследований, семейных обстоятельств, и национальных статусов долгосрочного резидентства и т.д.

Напомним, что в ответ на полномасштабное российское вторжение в марте 2022 года ЕС принял Директиву о предоставлении статуса временной защиты для украинцев, которые искали убежище в ЕС от войны. Благодаря этому украинцы получили право на работу в Евросоюзе, доступ к медицинскому страхованию и пенсионному обеспечению, а также к школьному образованию для детей.

Вместе с этим в ЕС постоянно отмечали, что соответствующий статус защиты для украинцев временный (что и следует собственно из его названия). Поэтому уже более года в Брюсселе продолжаются активные дискуссии по поводу его возможной отмены и перехода к получению различных национальных разрешений стран-членов ЕС. Финальные предложения Еврокомиссия должна быть обнародована уже в мае этого года.

ТСН.ua уже писал, что в 2026 году этого не произошло из-за неподготовленности соответствующих государственных структур стран-членов ЕС. Например, Германия, Польша и Чехия, где сейчас находится наибольшее количество украинцев, будут просто не в состоянии обработать такое огромное количество заявок, ведь речь идет о миллионах украинских граждан в этих странах.

«Многие перемещенные лица, получившие временную защиту, находятся в ЕС уже несколько лет и интегрировались в принимающие общества, изучив язык, найдя работу и поступив в учебные заведения. Поэтому было бы уместно, чтобы этим лицам была предложена возможность и поощрение перехода к национальным правовым статусам, которые лучше отражают их фактическую ситуацию в Союзе», — говорится в предложениях Еврокомиссии (ЕК).

По запросу ТСН.ua в ЕК отметили, что поддержка Украины со стороны ЕС непоколебима — с начала российской агрессии против Украины более 4,3 млн перемещенных лиц из Украины нашли безопасность, убежище и возможности по всему ЕС.

«Временная защита действует уже 4 года. Государства-члены договорились о продлении временной защиты до марта 2027 года на Совете по внутренним делам в июле прошлого года», — напомнили в ЕК.

Там добавили, что в прошлом году ЕК определила общий европейский путь для будущего украинцев в ЕС, предложив продолжить действие Директивы о временной защите до марта 2027 года. В то же время, чтобы предложить более стабильную и длительную перспективу, ЕК также предложила, а Совет в сентябре 2025 принял Рекомендацию по подготовке к скоординированному переходу от временной защиты.

«Продолжаются обсуждения следующих шагов для определения наилучшего результата, всегда поддерживая Украину и украинцев. Государства-члены уже начали готовиться к поддержке перехода к другим национальным статусам для бенефициаров Директивы, при этом ряд государств-членов адаптировали свои национальные правила. Специальный посланник по делам украинцев в ЕС Илва Йоганссон также взаимодействовала с государствами-членами по этому вопросу», — добавляют в Еврокомиссии.

Этот вопрос также обсуждался в прошлом месяце на заседании Совета по юстиции и внутренним делам в Брюсселе.

«Процесс будет продолжаться. Мы готовы продолжать обсуждение с государствами-членами по поводу следующих шагов для определения наилучшего результата, всегда поддерживая Украину. Предложенные меры должны учитывать потребности проживающих в ЕС, а также необходимость для Украины отстроить страну, в частности путем поддержки безопасного, добровольного и достойного возвращения и реинтеграции, как только это станет возможным», — подытожили в ЕК.

В Еврокомиссии не ответили на вопрос ТСН.ua о том, будет ли ЕС ограничивать право на получение временной защиты для украинских мужчин призывного возраста и граждан Украины из «безопасных регионов», о чем уже неоднократно писали многие европейские СМИ. Ведь переход от статуса временной защиты ЕС для украинских граждан-искателей убежища, находящихся в разных странах-членах блока, к национальным правовым статусам не будет возможен, очевидно, и в 2027 году из-за неподготовленности соответствующих миграционных органов стран-членов. Именно поэтому Брюссель также рассматривает внесение изменений в список условий получения украинцами статуса временной защиты в ЕС.

Во вторник, 14 апреля, во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине, президент Владимир Зеленский отметил важность возвращения в Украину мужчин мобилизационного возраста, находящихся за рубежом. По его словам, соответствующие службы Украины и Германии должны заниматься этим вопросом.

Фридрих Мерц, в свою очередь, подчеркнул, что Германия поддерживает усилия Киева по сохранению человеческого ресурса и готовит механизмы возвращения украинских беженцев домой. Канцлер ФРГ отметил важность ограничения выезда мужчин призывного возраста для обороны и восстановления Украины.

По запросу ТСН.ua в Миграционной службе Германии сообщили, что по состоянию на 9 марта 2026 года, согласно Центральному реестру иностранцев (AZR), было зафиксировано 1 340 352 человек, въехавших в Германию в связи с войной в Украине. Из них 349 520 — это мужчины в возрасте от 18 до 63 лет.