Статус в "Резерв+": кому из украинцев не дадут отсрочку и что означают новые отметки

Минобороны разъяснило разницу между категориями «резервист» и «солдат резерва». Несмотря на схожесть названий, эти отметки имеют разное правовое значение, что является критическим при определении права на отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В электронном военно-учетном документе в приложении «Резерв+» можно увидеть отметки «солдат резерва» и «резервист». Известно, что они указывают на учетный статус личности, однако имеют определенные отличия.

Кто имеет право на отсрочку, а кто нет

Запись «солдат резерва» означает, что человек состоит на военном учете и имеет определенную военно-учетную специальность, но при этом не проходил военной службы. Такой статус не оказывает влияния на право оформления отсрочки от мобилизации.

«Резервист» отражается у лиц, которые уже проходили службу, имеют военную специальность и заключили контракт на прохождение службы в военном резерве. Для этой категории военнообязанных не предусмотрено бронирование или оформление отсрочки от мобилизации.

Отметим, что в конце апреля президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации сроком на 90 дней, теперь они продлятся до 2 августа 2026 года.

Как быстрее оформить отсрочку: «Резерв+» против ЦНАП

Согласно объяснению, подавать заявление на оформление отсрочки через «Резерв+» и ЦНАП одновременно можно, однако делать не стоит. В приложении соответствующий запрос обычно обрабатывают ориентировочно в течение 48 часов.

В то же время, через ЦНАП такая процедура может длиться до 14 дней. Если отсрочка уже будет оформлена через приложение, поданное ранее заявление в ЦНАП будет закрыто как неактуальное, поэтому процесс это не ускорит.

Сроки действия и автоматическое продление

Следует отметить, что некоторые категории граждан имеют право на отсрочку до завершения мобилизации. Она действует до конца текущего мобилизационного периода, установленного указом президента Украины Владимира Зеленского.

В Украине для отдельных категорий граждан предусмотрено автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Это возможно в случаях, когда основания для отсрочки остаются в силе и подтверждены необходимыми данными.

Многодетные родители, воспитывающие троих и более детей, имеют право на получение отсрочки при предоставлении подтверждающих документов, но ее могут отменить, если лицо не исполняет обязанности по содержанию детей.

Обновление данных о пригодности к службе

Пригодность к военной службе во время действия военного положения остается в течение года. По истечении этого срока информация в «Резерв+» автоматически считается устаревшей и обновленной.

