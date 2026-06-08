Статус "в розыске" и штраф: как оформить отсрочку от мобилизации

Отсрочка от мобилизации / © ТСН.ua

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Военнообязанные, которые оказались в розыске и получили штраф за уклонение от мобилизации, но имеют право на отсрочку, должны донести документы в ЦПАУ. Дальнейшее решение примет ТЦК и СП, который внесет соответствующие данные в базу «Обериг».

Это разъяснили адвокаты на портале «Юристы.ua».

На портале опубликовали обращение мужчины, который в приложении «Резерв+» обнаружил статус «в розыске» и информацию о штрафе за уклонение от мобилизации. В то же время он осуществляет уход за сестрой с инвалидностью II группы, получает соответствующие выплаты и является единственным трудоспособным членом семьи, хотя официально не трудоустроен. У мужчины оформлены документы по уходу за лицом с инвалидностью, однако из-за болезни и пребывания на больничном он не смог подать их в ТЦК.

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Мужчина поинтересовался, можно ли передать документы дистанционно или через родственника, поскольку избегает выхода из дома из-за страха встречи с представителями военкомата. Также его интересовало, будет ли отменен статус «в розыске» после уплаты штрафа и сможет ли он в дальнейшем оформить отсрочку.

Как оформить отсрочку, если вы в розыске и есть штраф?

Адвокаты предоставили разъяснения о порядке оформления отсрочки для военнообязанного из Черновцов, который оказался в подобной ситуации.

Юристы объяснили, что документы для получения отсрочки необходимо подавать лично через ЦПАУ. Окончательное решение принимает ТЦК, а соответствующие сведения вносятся в систему «Обериг». В то же время специалисты рекомендовали предварительно узнать, находятся ли представители ТЦК возле городского совета, и только после этого отправляться для подачи документов.

Также отмечается, что присутствие адвоката или его отсутствие не влияет на сам процесс получения отсрочки. Кроме того, согласно законодательству, мобилизовать человека не могут, пока его документы на отсрочку находятся на рассмотрении в ТЦК.

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Порядок оформления отсрочки

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, следует:

подать документы в ЦПАУ — это можно сделать даже при наличии статуса «в розыске». Для этого необходимо лично обратиться в учреждение, оформить заявление и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку. В постановлении правительства указано, что «подача заявления представителем субъекта обращения не допускается»;

дождаться положительного решения ТЦК о предоставлении отсрочки;

не спешить с уплатой штрафа, а решать этот вопрос уже после рассмотрения документов в военкомате.

Относительно способа отмены статуса «в розыске», юристы объяснили, что самым простым вариантом является уплата штрафа. После внесения средств правонарушение считается завершенным, а сам статус подлежит отмене.

«После того, как в Резерв+ придет постановление о привлечении Вас к административной ответственности, розыск снимут», — написал адвокат.

К слову, военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что около 7% мобилизованных в Украине имеют законное право на отсрочку, однако попадают в армию из-за ошибок во время мобилизационных мероприятий, в частности некачественной работы ВВК или игнорирования документов. Это создает социальное напряжение и является неэффективным расточительством бюджетных ресурсов, ведь такие военные впоследствии все равно увольняются, оставляют части или становятся «балластом», не выполняя задач, хотя государство тратит на их обеспечение и обучение значительные средства.

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