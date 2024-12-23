"Став типичным ТЦКшником, который на бусе кошмарит людей": "исповедь" работника военкомата

Военный, переведенный в ТЦК, рассказал, что правда, а что миф в работе военкоматов.

Украинский военнослужащий, принимавший участие в боевых действиях на фронте, а затем стал работать в ТЦК в Ровенской области, рассказал об особенностях своей работы.

Что правда, а что миф о работе ТЦК, военный на условиях анонимности рассказал изданию "Четвертая власть".

Дают ли взятки, чтобы устроиться в ТЦК

Военный признает, что видел в Интернете слухи, что за "место" в ТЦК нужно заплатить большие деньги. Речь идет о 8 тысячах долларов и более. В действительности, говорит, военные не горят желанием идти в ТЦК.

"На самом деле никто не хочет служить в ТЦК. Ты день и ночь на работе, зарплата небольшая, при этом все тебя гноят. Сначала, когда я перевелся, то выполнял другие задачи. Это теперь я стал типичным ТЦКшником, который ездит на бусе и кошмарит людей ", – рассказывает военком.

Сколько работников ТЦК имеют боевой опыт

Военный рассказал, что прямо на фронте провел три месяца, а затем перевелся в тыл по состоянию здоровья. По его предположениям, именно таких в ТЦК больше всего.

"Если говорить о руководящих должностях, то часть этих людей с боевым опытом, а часть – без. У меня впечатление, что часть руководящего состава с боевым опытом намного меньше... Есть те, кто переводится по здоровью, есть те, кто получил повестку, попал в ТЦК и до сих пор здесь служит. Есть люди, которые пришли еще при АТО – не знаю, есть ли у них боевой опыт. Контрактников сравнительно немного. Думаю, больше всего тех, кто перевелся", – отмечает мужчина.

Есть ли обязательные планы по количеству мобилизованных

Хотя официально наличие таких планов отрицается, военный признает, что они негласно существуют.

"Ясно, что ставят. Раньше нужно было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то, и то. Вообще плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз – количеству людей, которое нужно мобилизовать", – отмечает мужчина.

Он подтверждает, что командование за невыполнение плана угрожает отправить на фронт самих ТЦКшников.

"Иногда от руководства звучит что-то типа "не сделаем план – поедем все на передок". Именно поедем. Все вместе", – говорит военком.

Силомочку в бусы не "пакуют"

Мужчина уверяет, что его экипаж насильно к бусу никого не затягивает. Потому что право на задержание имеет только полиция.

"Некоторое время я работал с полицией. Они имеют право задерживать тех, кто уклоняется от воинского долга. Сами мы не имеем права никого задерживать. Мне могут сказать, простите на слове, "иди на **й" и уйти", – уверяет мужчина. Хотя признает: существуют экипажи, игнорирующие эти требования.

Берут ли рядовые работники ТЦК взятки

"Это все на уровне слухов, но эти слухи регулярные — как ТЦКшнику можно подзаработать "левака". Человек садится в бус и знает, что сейчас пройдет ВВК, а вечером может быть уже на полигоне. Или не знает, но об этом знаем мы. И да, это падает на наши плечи: сопровождать этого человека, охранять. Так вот ее можно отпустить. Не бесплатно", – признается военный.

Отношение гражданских

В завершение он жалуется на гражданских, которые теперь уже видят врага уже не в россиянах и Путине, а в работниках ТЦК.

"Большинство людей настроено явно враждебно. Это видно уже по мимике. Такое ощущение, что когда ты выходишь из буса, все разъезжаются и расходятся. Могут послать или как-то обозвать. Чувствуешь при этом такой уж х**лом, извините", – откровенно говорит работник ТЦК.

По словам мужчины, в его адрес и адрес его коллег уже нередко раздавались угрозы: мол, сожгут бус, будут "вычислять" место жительства.

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