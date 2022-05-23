Ставил метки о местах дислокации ВСУ и Нацгвардии: в госизмене подозревают жителя Бахмута

Правоохранители разоблачили жителя Бахмута Донецкой области, сотрудничавшего с захватчиками государства-террориста России.
Следствие установило, что в мае 2022 года мужчина добровольно согласился помогать российским оккупантам. Он помогал представителю силового ведомства РФ через Интернет.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Украинец передавал оккупантам информацию о расположении и перемещении личного состава, а также техники ВСУ. Изменник также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии на территории Бахмута. Кроме того, подозреваемый ставил метки на электронных картах и сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.
Мужчине поставлено в известность о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Как сообщалось, Служба безопасности Украины задержала в Житомирской области российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение Вооруженных сил. Россияне завербовали жителя Киевской области в начале полномасштабной агрессии РФ – в марте 2022-го. Во время временной оккупации одного из населённых пунктов Бучанского района он начал сотрудничать с врагом.
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