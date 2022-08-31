Ставила под угрозу жизни тысяч украинцев: разоблачена масштабная коррупционная схема в ГСЧС

Ежемесячные доходы злоумышленников от организованной ими преступной схемы составляли более 10 млн гривен.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям ликвидировали масштабную коррупционную схему, которая ставила под угрозу жизни тысяч украинцев. Госслужащие системно получали взятки от предпринимателей за согласование разрешительной документации.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Чиновники требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

В первую очередь схема касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально опасных объектах, в том числе в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.

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За полученную взятку чиновники ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, при ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом, они ставили под угрозу жизни и здоровье граждан Украины.

Участниками преступной схемы являются чиновники ГСЧС Украины и руководители ее региональных подразделений, среди которых управления в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Львовской, Черниговской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Запорожской областях, а также должностные лица других госучреждений.

В результате более 50 синхронных обысков по всей Украине разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС, принимавших взятки за фиктивное согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений.

По результатам этих действий были получены дополнительные доказательства о деятельности преступной группы. В частности, сведения о других участниках и распределении полученного незаконного вознаграждения между ними.

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении первым шестерым лицам преступной группы. Продолжается досудебное следствие.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

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