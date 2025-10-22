Ставка на украинцев: Метинвест вошел в топ-50 лучших работодателей Украины по версии NV и Olders

Реклама

Группа Метинвест вошла в список 50 лучших работодателей Украины по версии NV и международной компании Odgers. Этот рейтинг определил компании, создающие лучшие условия для работников и поддерживающие персонал во время войны. В финальный список попали 50 компаний из 11 отраслей экономики, жюри оценивало их по четырем критериям: поддержка ветеранов и их семей, инклюзивность, программы сохранения работников во время кризиса и развитие талантов.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в комментарии для NV отметил, что главным кадровым вызовом металлургии остается дефицит персонала: в настоящее время в компании открыто около 4 тысяч вакансий, а более 8 тысяч сотрудников мобилизованы.

«До 2022 года в компанию были очереди желающих, а сейчас у нас недостаток кадров. Поэтому сократили сроки обучения с полугода до двух месяцев. Мы создаем инфраструктуру поддержки – от психологической помощи до социальных программ и волонтерства. Наши работники не менее важны для победы, чем армия», – подчеркнул Рыженков.

По его словам, основным кадровым резервом компании стали ветераны. На предприятиях уже работает около тысячи вернувшихся с фронта военных: для них Метинвест создал экосистему реинтеграции, включающую обучение новым профессиям, психологическую поддержку и менторские программы.

«Ветераны говорят: нам не нужно особого отношения, мы просто хотим быть частью коллектива. Мы также готовим работников к их возвращению, ведь некоторые из-за ранений не могут работать на старых должностях», - говорит СЕО Метинвесту.

В 2024 году средний рост зарплат в компании составил 15%, а по отдельным профессиям – до 30%. В этом году Метинвест повысил оплату труда производственных и сервисных подразделений еще на 20%. В общей сложности с начала войны заработные платы в компании выросли примерно на 50%.

Среди приоритетов компании – обучение женщин техническим профессиям, автоматизация производства и образовательные инициативы. В частности, основанный Группой университет Метинвест Политехника уже выпустил более 260 специалистов, а пилотный проект в Великобритании помогает возвращать в Украину студентов с украинскими корнями.

«Мы делаем ставку на украинцев. Верим, что сможем закрыть кадровые потребности собственными силами, ведь наша цель – строить современную, высокотехнологичную металлургию в Украине», – подытожил Рыженков.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест Рината Ахметова инвестировала более 28 млрд. грн. в отечественную экономику и предоставила 9,7 млрд. грн. помощи Украине, в том числе 5,2 млрд. грн. — ВСУ в рамках инициативы «Стальной фронт».