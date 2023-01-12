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"Ставка сделана": Жданов объяснил, почему Европа решила поставлять танки Украине именно сейчас

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
3927
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"Ставка сделана": Жданов объяснил, почему Европа решила поставлять танки Украине именно сейчас

Фото: commons.wikimedia.org

Ставка сделана на победу Украины, говорит военный эксперт.

В Европе уже определились со своей позицией по поводу войны, которую развязала Россия, и сделали ставку на победу Украины. Также там уже поняли, что сроки завершения этой войны напрямую зависят от поставок тяжелого вооружения, в частности танков.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире "Белсат TV".

"Я думаю, что это окончательная переоценка ценностей и более глубокое понимание ситуации. То есть уже все определились со своей позицией и целями и задачами этой войны, а также ролью Украины в этой войне. Ставка сделана на победу Украины, поэтому такое отношение. Наконце начинают связывать поставки вооружения со сроками окончания этой войны. Чем больше и быстрее они поставят вооружение, тем быстрее есть шансы завершить эту войну", — сказал Жданов.

Танки для Украины

Чехия сообщила о передаче Украине танков. Премьер-министр Чехии Петр Фиала лично подписал танк Т-72, который его страна отправит для ВСУ.

Кроме того, 11 января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Украина получит роту танков Leopard от Польши.

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Дата публикации
Просмотры
3927
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