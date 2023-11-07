Ставка верховного главнокомандующего: Зеленский обновил состав

Указ вступает в силу с момента публикации.

Во вторник, 7 ноября, Владимир Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ издан на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Что известно об изменениях

Украинский лидер постановил ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Сергея Лупанчука, который является командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины. А Виктор Хоренко из него выведен.

Напомним, в пятницу, 3 ноября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заменил командующего Сил специальных операций: вместо генерала Виктора Хоренко назначен полковник Сергей Лупанчук.

Читайте также: