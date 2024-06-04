Начались недели, которые будут во многом определять этот год – главное из обращения Зеленского

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении подвел итоги суток, 4 июня.

После возвращения в Киев Зеленский провел заседание Ставки. Заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на основных направлениях.

По словам президента, больше всего боев и самые тяжелые атаки – на Донетчине, где фактически сконцентрировано основное направление российских ударов.

"Конечно, ситуацию на юге, на Харьковщине, в районах приграничья Сумской и Черниговской областей мы тоже сегодня рассмотрели. Я благодарен каждому подразделению, каждому командиру и солдату, благодаря которым удалось стабилизировать Харьковское направление. Делаем все, что нужно, шаг за шагом, чтобы Россия видела: нам есть чем отвечать на любую попытку расширить войну и увеличить давление на Украину. И работаем с нашими партнерами, чтобы таких возможностей стало еще больше – чтобы они были дальнобойнее", – сказал глава государства.

Были доклады министра обороны Рустема Умерова и министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина. Речь шла о борьбе с российскими беспилотниками и развитии собственных технологий БпЛА и РЭБ. Также на заседании определили приоритетные направления размещения ожидаемых систем ПВО.

Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов. Главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций – о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом.

Определяющие дни и недели

"Дал сегодня несколько поручений по подготовке следующих заседаний Ставки и последующих решений. Мы видим угрозы, которые есть. Государство должно быть готово к соответствующему реагированию",– отметил Зеленский.

По его словам, сейчас, в начале июня начались именно такие недели, которые будут определять и все лето, и во многом этот год. Это касается в частности Саммита мира.

Ранее президент Зеленский заявил, что Китай помогает РФ давить на другие страны, чтобы они не участвовали в Саммите мира. В Китае ответили на заявление президента Украины.

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