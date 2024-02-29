"Ставку должны делать не на мобилизацию": военный назвал более эффективный способ пополнять армию

Военнообязанные с большей охотой пошли бы не в ТЦК, а в конкретные бригады.

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов считает рекрутинг добровольцев в конкретные бригады более эффективным способом пополнять украинскую армию, чем принудительная мобилизация.

Об этом он говорил в эфире телеканала "Киев24".

"Мне кажется, все же ставку должны делать не на мобилизацию, а на добровольцев, на рекрутинг, чтобы люди шли в бригаду", — отметил он.

Военный привел примеры "Азова", 3-й штурмовой бригады, "Кракен" ГУР, где внедряют такую практику.

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“Рекрутинг работает, добровольцы идут, но люди хотят идти в конкретную бригаду, в которую они верят, знают, как она работает и на понятную должность. Потому что хороший дронщик – это не обязательно хороший пехотинец. И хороший техник, хороший водитель танка – это тоже нужно брать именно по этой специфике”, — объяснил Кирилл Сазонов.

По его словам, именно в этом направлении нужно работать.

"Я знаю многих людей, которые не хотят идти в ТЦК, а хотят идти в конкретные бригады добровольно", — подчеркнул боец.

Напомним, в законопроект о мобилизации было внесено много технических правок, которые нужно убрать для более быстрого рассмотрения документа. Парламентский Комитет по нацбезопасности сейчас работает над этими правками. Их в общей сложности было внесено более 4000. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении 6 марта.

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