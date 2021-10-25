Ставят диагноз ОРВИ, потому что нет тестов на коронавирус: в Кривом Роге вспыхнул скандал

По словам криворожан, врачи отказываются делать экспресс-тесты, потому что их нет.

В Кривом Роге пациентам с симптомами коронавируса отказываются делать быстрые тесты, потому что их нет, а в диагнозах указывают ОРВИ.

Об этом ТСН.ua рассказала молодая мама Ирина К*.

По словам женщины, она и ее муж 10 дней назад почувствовали симптомы коронавируса - исчезло обоняние, вкус, появились насморк, кашель, усталость, повышенная температура, покраснение глаз. Позже оказалось, что они контактировали с человеком, у которого диагностировали COVID-19. Супруги позвонили своему семейному врачу, последняя по телефону сделала назначение и уточнила — если станет хуже — идти в амбулаторию на прием.

"Чуда не произошло, состояние не улучшалось, и позвонили семейному врачу и записалась на прием в кабинет №15, поликлиники №13. Кабинет отдельно с входом с улицы. Заходим, там уже ждало 6 пациентов с такими же симптомами. Подходит наша очередь и начинается самое интересное. Врач в костюме, в маске, в пластиковом щитке и перчатках. Озвучиваю, с чем я пришла и что меня беспокоит, в ответ слышу: "у вас обычная простуда, что вы придумали?". Я ей повторяю, что контактировала с больным коронавирусом и имею все симптомы. Она говорит, чтобы лечились дома, а на вопрос, что сами мы лечим, говорит: "ОРВИ", — рассказала ТСН.ua Ирина.

Криворожанка добавила, что, ее просьбе сделать тест на коронавирус, врач отказала, мол, быстрых тестов нет.

"Перед визитом в поликлинику я набрала горячую линию МЗ, там объяснили, что при таких симптомах пациенту обязательно должны сделать тест и только потом назначать лечение. Говорю это врачу, и ответ меняется:" Тесты есть, но они для беременных. Если вы хотите тест — у нас полно частных клиник, где вам сделают хоть сейчас. Объясняю, что у меня маленький ребенок и он ходит в садик, контактирует со мной, снова ответ: "Ну и что, пусть ходит". На этом мой прием был закончен", — рассказывает ТСН.ua Ирина.

Женщина говорит, что немного подождала под кабинетом, и ни одному из пациентов, пришедших с выраженными симптомами коронавируса, не сделали тест, а всем поставили диагноз ОРВИ.

"Набираю снова МЗ — там слушают мою историю и шокированы — как так, почему вам не делают тест, направляют меня в областное управление МЗ, звоню туда, а там такой же ответ как и у врача: "Что вы хотели, у вас же обычная простуда, и у врача может ограниченное количество тестов, и только для беременных, ей пойти купить за свои деньги и сделать вам тест?" Вопрос — как же делают статистику по городу, если только к одному врачу сегодня пришло около 10 человек с явными признаками коронавируса, а пошли с обычной простудой", — отмечает женщина.

Ирина рассказала, что после ее "звонков в область", она получила звонок от одного из местных депутатов, которая заверила, что экспресс-тесты на коронавирус в Кривом Роге есть, но почему их не делают пациентам, которые имеют симптомы болезни и контактировали с больными, не знают и будут разбираться в этой ситуации. Аналогичный ответ Ирина говорит, что получила от депутата Верховной Рады Михаила Радуцкого — председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Женщина добавляет, что хотела получить результаты теста, потому что с мужем рассматривали возможность вакцинироваться, но тем, кто переболел, нет необходимости делать прививки ближайшие несколько месяцев.

По информации управления прессы и внутренней политики исполкома Криворожского городского совета, по состоянию на 24 октября 2021 "по Кривому Рогу за минувшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев коронавирусной болезни. С диагнозом COVID-19 (подтвержденным ПЦР-анализами) в Кривом Роге лечится -1546 пациентов, из них — 281 не жилец города ".

Если учесть, что в Кривом Роге проживает 700 тысяч человек, то коронавирус официально в сутки, по данным городского противоэпидемического штаба, обнаруживают у каждого 9-тысячного, а если учесть, что больницы города принимают больных COVID-19 из других районов области, то получится и того меньше. Плюс по статистике, в городе дважды сделали прививки уже более 105 тысяч жителей.

ТСН.ua обратился за информацией в областное управление Минздрава ДнепрОГА и Криворожское городское управления здравоохранения с просьбой прокомментировать, достаточно ли экспресс-тестов в медучреждениях области и Кривого Рога, и при каких симптомах и кому они делаются в первую очередь. Ответа пока не получили.

Напомним, что у больных новым штаммом коронавируса "Дельта" высокую температуру трудно сбить лекарствами, она может держаться 10-14 дней и подскакивать выше 38 градусов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку