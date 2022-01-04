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Стаж для пенсии: кто может рассчитывать на зачисление в двойном размере

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Стаж для пенсии: кто может рассчитывать на зачисление в двойном размере

Двойной размер страхового стажа: кто может рассчитывать / pixabay.com

Некоторые категории украинцев получат причисление двойного стажа к пенсии. ТСН.ua рассказывает, кто может на это рассчитывать.

Согласно изменениям в статью 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" на зачисление двойного страхового стажа имеют право пенсионеры, работавшие в:

  • противочумных и лепрозорных заведениях здравоохранения;
  • психиатрических заведениях здравоохранения;
  • отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или больные СПИДом;
  • инфекционных учреждениях реанимационных отделений учреждений здравоохранения.

То есть, если пенсионер работал в вышеупомянутых заведениях до 1 января 2004 года (когда был введен в действие Закон Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании"), в двойном размере учитывается период его работы на должности и страховой стаж. А после 1 января 2004 года в двойном объеме засчитывается только период работы на должности.

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