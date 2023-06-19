Стефанчук анонсировал новый шаг Украины к членству в ЕС – это уже финишная прямая

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорит, что Украина вышла на финишную прямую касательно своего будущего членства в Евросоюзе.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"За всю историю Украины только два флага торжественно вносили в сессионный зал Верховной Рады. Первый – в 91-м году флаг независимости Украины, и второй – в июле прошлого года флаг ЕС. И это было действительно событие, к которому мы все стремимся. Потому что, знаете, когда я общаюсь с коллегами, говорю – поймите, у нас немного другое видение: мы не просимся в ЕС, мы возвращаемся в европейский дом. Потому что мы всегда были европейской нацией", — отметил он.

Стефанчук также подчеркнул, что, по его мнению, Украина скорее вступит в ЕС, чем в НАТО. Власти до конца 2023 года хотят начать переговоры о полноценном членстве нашего государства в Евросоюзе.

"И чтобы все понимали: открытие переговоров о членстве – это событие на три председателя выше, чем кандидатский статус, это уже финишная прямая. И только от нас будет зависеть, как быстро мы ее пробежим", — резюмировал спикер Верховной Рады.

Напомним, Стефанчук объяснил, возможны ли выборы в Украине до окончания войны.

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