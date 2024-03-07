Стефанчук может уйти с должности спикера Верховной Рады: стало известно, какую должность может получить

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук может возглавить в будущем Конституционный суд. В конце прошлого месяца президент Владимир Зеленский запустил работу конкурсную комиссию по отбору кандидатуры на должность.

Об этом пишет "Главком".

Как отмечается, в течение месяца желающие получить должность в Конституционном суде – юристы, судьи, преподаватели-юристы и представители правоохранительных органов – могут подать свою кандидатуру на конкурс и проверить свои силы.

Сама же должность главы Конституционного суда станет вакантной после 29 мая этого года. Пока же обязанности председателя исполняет Сергей Головатый 29 мая ему исполнится 70 лет — его полномочия будут автоматически сложены.

“Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассматривает вариант перехода на должность председателя Конституционного суда. И именно сейчас открывается окно возможностей для реализации этого замысла”, — рассказали несколько высокопоставленных собеседников из разных властных институтов.

В то же время нардеп Федор Вениславский, ранее бывший представителем президента в КС, описывает Стефанчука как креативного человека с мнением и идеями высокого уровня.

“Хотя он и не специалист в области конституционного права, а специалист в области гражданского права, его познания, мнения и креативные идеи по пониманию конституционно-правовой материи – на очень высоком уровне. Если он примет решение и пройдет все процедуры, а Совещательная группа экспертов рекомендует президенту и он назначит его, тогда это будет один из самых мощных судей Конституционного суда”, – считает экс-представитель президента в Конституционном суде.

Напомним, что Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

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