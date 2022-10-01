Стефанчук напомнил, что с сегодняшнего дня вступил в силу закон США о лендлизе для Украины

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил, что с сегодняшнего дня, 1 октября, вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что после начала работы закона США о ленд-лизе Украина получит больше разного и качественного оружия, чтобы вернуть все свои территории.

Об этом спикер Верховной Рады написал в своем Твиттере.

"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит — больше оружия разного и качественного. Украина непременно вернет себе все свои территории", — написал Стефанчук.

Отметим, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что процедура ленд-лиза действительно уже давно работает. Программа рассчитана на полтора-два года и цель полного перевооружения украинской армии на западные образцы, а также – физический разгром российской армии.

Периодически в рамках ленд-лиза США выделяют Украине большие суммы денег. Так, в пятницу, 30 сентября, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, включающий в себя дополнительные 12,3 миллиарда долларов на военную помощь Украине против российского вторжения. В тот же день президент Байден своей подписью сделал закон действующим.

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