Стефанчук объяснил, почему в Украине до сих пор не запретили УПЦ МП

Стефанчук говорит, как только будет 226 голосов – будет согласительный совет.

В День Независимости в Верховной Раде собрали 125 подписей с требованием безотлагательно внести на рассмотрение законопроекты, предусматривающие запрещение деятельности Московского патриархата.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в разговоре с Радио Свобода объяснил, почему в Украине не запретят УПЦ МП.

"Мне очень странно, что в Верховной Раде нашлось 125 человек, никогда не читавших книгу, которая называется "Регламент Верховной Рады Украины". Потому что в этой небольшой книге, которую можно за 4 года осилить народному депутату, четко указано, что я как председатель Верховной Рады не влияю на повестку дня. Повестка дня формируется исключительно согласительным советом", — ответил Стефанчук.

Он подчеркнул, что пока нет 226 голосов вокруг столь важного законодательного акта, выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно.

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"Я очень хочу верить в то, что я увижу 226 голосов. Но пока идет внутренняя дискуссия, потому что дискуссия проходит не только внутри "Слуги народа", а проходит в том числе в пределах других партий, позиционирующих себя как очень патриотические", – отметил он.

Более того, Стефанчук говорит, что даже во фракции, о которой мы говорим, есть нынешние или бывшие попы этой церкви.

"Поэтому только будет 226, я думаю, согласительный совет... Еще раз говорю, не председатель Верховной Рады формирует повестку дня, а согласительный совет примет решение о принятии этого проекта", — добавил Стефанчук.

МП в Украине

В Закарпатской области запретили деятельность религиозных организаций, связанных со страной-агрессорской Россией. Запрет относится и к другим общественным организациям, имеющим отношение к Кремлю.

Черновицкий областной совет запретил деятельность ВТО Московского патриархата на территории области. Решение поддержали на заседании 40 областных избранников.

Главу УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий решил наказать архимандрита Авраамия (Лотиша), который первый из монахов Киево-Печерской лавры перешел в ПЦУ.

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