Стефанчук ответил, лишат ли Шуфрича депутатского мандата

Народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, находящегося сейчас в СИЗО по подозрению в государственной измене, могут лишить депутатского мандата.

Об этом глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сказал в разговоре Радио Свобода.

Он заверил, что для этого есть все механизмы.

"Безусловно, еще раз говорю, механизмы все есть. Они прописаны в семи пунктах, которые предусмотрены в Конституции Украины. При чем я хочу заметить, что во время военного положения Конституцию менять нельзя. И поэтому мы должны использовать именно эти семь пунктов", – подчеркнул он.

Стефанчук говорит, что Шуфрич может написать самостоятельно заявление по составлению мандата.

"Если он будет желать и ее напишет. И второе – это решение суда, которое вступило в законную силу. Потому что, слава Богу, в Украине есть суд. И я, кстати, как юрист не имею права комментировать эти вещи, пока продолжается следствие". Только решение суда по уголовному делу, которое вступило в законную силу, является абсолютным и неопровержимым критерием для признания вины любого лица", — продолжает Стефанчук.

Несмотря на это, вероятность того, если Нестор Иванович не напишет сам заявление о сложении полномочий и если не будет решения суда, значит, он останется народным депутатом, нет.

"Нет. Абсолютно неправильно. Потому что есть семь предпосылок. Если будет хотя бы одна предпосылка, предусмотренная в Конституции, безусловно, он составит мандат", — заметил глава ВР.

По его словам, есть большой список оснований для того, что пока народный депутат Шуфрич составил мандат.

Что известно о задержании Нестора Шуфрича

Народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу. Если правоохранители соберут достаточно доказательств, чтобы доказать вину нардепа, то его ждет 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В среду, 20 сентября, Верховная Рада сняла нардепа Нестора Шуфрича от запрещенной партии "ОПЗЖ" с должности главы Комитета ВРУ по вопросам свободы слова.

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