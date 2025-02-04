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Стефанчук ответил, продлит ли Рада срок ВВК для ограниченно пригодных

Стефанчук ответил, продлит ли Рада срок ВВК для ограниченно пригодных

Спикер ВР Руслан Стефанчук сказал, будут ли штрафовать за непройденную ВВК. Фото: Facebook-страница Руслана Стефанчука

Спикер пояснил, что будет с ограниченно пригодными, не прошедшими повторный медосмотр, в период до вступления в силу нового закона о ВВК для ограниченно пригодных.

Верховная Рада может в ближайшее время принять законопроект, предусматривающий продление срока обязательной повторной военно-врачебной комиссии для ограниченно пригодных.

Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук в комментарии hromadske.

Он отметил, что по информации комитета ВР по нацбезопасности, по состоянию на данный момент повторный медосмотр прошел только один из четырех или 25% граждан, среди тех, кто ранее был признан ограничено пригодными. Остальных военнообязанных, нарушивших действующие правила, могут привлечь к административной ответственности и наложить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

"Поскольку процесс прохождения ВВК требует времени, а нагрузка на ТЦК и СП значительно возросла, было принято решение о необходимости продления срока прохождения повторного досмотра. Инициативу поддержали Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Министерство обороны Украины", — пояснил глава парламента.

Соответствующий законопроект №12457 в Раде зарегистрировали в прошлом месяце. Он предусматривает продление сроков повторной ВВК для ограниченно пригодных к военной службе граждан на четыре месяца, то есть до 5 июня 2025 года.

"Важно отметить, что такая обязанность не будет распространяться на людей с инвалидностью. Получить направление на ВВК граждане смогут либо через территориальный центр комплектования и социальной поддержки, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста", — добавил Стефанчук.

По его словам, законодатели договорились с военным командованием, что тех, кто не успел пройти повторный медосмотр, не будут штрафовать и не будут объявлять в розыск в период с 5 февраля до момента вступления в силу нового закона.

"Учитывая неотложность такой проблемы, я надеюсь, что мы сможем принять этот проект в целом в кратчайшие сроки", — заверил Руслан Стефанчук.

Напомним, в Минобороны рассказали новые подробности о ВВК для ограниченно пригодных. Несвоевременное исполнение нормы закона будет квалифицировано как административное нарушение.

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