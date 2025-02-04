Стефанчук ответил, продлит ли Рада срок ВВК для ограниченно пригодных

Спикер пояснил, что будет с ограниченно пригодными, не прошедшими повторный медосмотр, в период до вступления в силу нового закона о ВВК для ограниченно пригодных.

Верховная Рада может в ближайшее время принять законопроект, предусматривающий продление срока обязательной повторной военно-врачебной комиссии для ограниченно пригодных.

Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук в комментарии hromadske.

Он отметил, что по информации комитета ВР по нацбезопасности, по состоянию на данный момент повторный медосмотр прошел только один из четырех или 25% граждан, среди тех, кто ранее был признан ограничено пригодными. Остальных военнообязанных, нарушивших действующие правила, могут привлечь к административной ответственности и наложить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

"Поскольку процесс прохождения ВВК требует времени, а нагрузка на ТЦК и СП значительно возросла, было принято решение о необходимости продления срока прохождения повторного досмотра. Инициативу поддержали Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Министерство обороны Украины", — пояснил глава парламента.

Соответствующий законопроект №12457 в Раде зарегистрировали в прошлом месяце. Он предусматривает продление сроков повторной ВВК для ограниченно пригодных к военной службе граждан на четыре месяца, то есть до 5 июня 2025 года.

"Важно отметить, что такая обязанность не будет распространяться на людей с инвалидностью. Получить направление на ВВК граждане смогут либо через территориальный центр комплектования и социальной поддержки, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста", — добавил Стефанчук.

По его словам, законодатели договорились с военным командованием, что тех, кто не успел пройти повторный медосмотр, не будут штрафовать и не будут объявлять в розыск в период с 5 февраля до момента вступления в силу нового закона.

"Учитывая неотложность такой проблемы, я надеюсь, что мы сможем принять этот проект в целом в кратчайшие сроки", — заверил Руслан Стефанчук.

Напомним, в Минобороны рассказали новые подробности о ВВК для ограниченно пригодных. Несвоевременное исполнение нормы закона будет квалифицировано как административное нарушение.

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