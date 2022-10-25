Стефанчук ожидает от Парламентской ассамблеи ОБСЕ более мощных решений по признанию России страной-террористом

Стефанчук подчеркнул, что нужно называть вещи своими именами и не бояться этого.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ожидает от Парламентской ассамблеи ОБСЕ более кардинальных решений по признанию России страной-террористкой.

Об этом он написал в своем Твиттере 25 октября по результатам встречи с президентом ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

"Если то, что делает РФ не терроризм, то что тогда терроризм? Это подчеркнул во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. Мир не должен бояться называть вещи своими именами. Я благодарен ПА ОБСЕ за поддержку Украины и ожидаю еще более мощных решений от организации", – написал Стефанчук.

Признание России страной-террористкой

Украинский президент Владимир Зеленский обращается к миру с требованием признать РФ государством-террористом или государством спонсором-терроризма. В частности, глава государства призывает, чтобы США отреагировали жестче на зверства россиян, которые они совершили на территории Харьковской области.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что США не хотят признавать Российскую Федерацию страной спонсором терроризма по одной простой причине: тогда все должны будут прекратить с ней торгово-экономические и дипломатические отношения.

Тем временем сейм Литвы еще в мае признал Россию государством-террористом. За ответную резолюцию тогда проголосовали все 128 депутатов Сейма.

Впоследствии такое решение принял и сейм Латвии. Он также официально призвал страны ЕС ограничить выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии.

К списку этих стран в октябре присоединилась и Эстония, признавшая правящий режим в Российской Федерации террористическим.

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