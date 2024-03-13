Стефанчук предположил, будет ли экономическое бронирование от военной службы работать

Экономическое бронирование от военной службы остается спорным вопросом. Однако оно вряд ли сработает.

Об этом сказал спикер ВР Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

Как вспомнил Стефанчук, в 12 или 13 веке в Англии существовал некий "налог на трусость". Тогда платили определенные деньги, чтобы не идти в рыцари.

"И этот налог был во многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало. Это мое видение", – заметил глава правительства.

В то же время Стефанчук признает: одного украинского защитника должно быть восемь гражданских лиц, которые экономически обеспечат его содержание. Такое мнение ранее озвучивал премьер-министр Денис Шмигаль, отмечая, что прежде всего бронь должны получить люди, обеспечивающие жизнедеятельность страны. Речь идет о предприятиях критической инфраструктуры и так далее.

"Также изучаются вопросы уплаты налогов, официальной зарплаты, которая для бронирования должна быть средней или выше средней", – резюмировал спикер ВР.

Ранее Стефанчук рассказал, когда законопроект о мобилизации может заработать.

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