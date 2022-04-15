Стефанчук рассказал, какие законы в ближайшее время должна принять Верховная Рада

В настоящее время рассматриваются экономические и социальные законы.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, какие законы должны принять депутаты в ближайшее время.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

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По словам Стефанчука, за весь период действия военного положения в Украине в Верховной Раде состоялось уже семь заседаний.

"За этот период мы приняли уже более сотни законодательных актов, и все они направлены как раз на вопросы, связанные с действиями нашего государства и общества в условиях военного положения. Поэтому многие решения уже действуют во благо Украины", — говорит глава ВРУ.

Сегодня пора принятия многих экономических законов, которые "предоставят возможности для развития экономики в этот сложный для государства период". Также Стефанчук сообщил, что по инициативе президента будет внесен законопроект по уголовной ответственности за неорашистскую символику. Кроме того, Верховная Рада должна принять целый ряд законодательных актов по социальной помощи.

Стефанчук сообщил также, что сейчас рассматриваются законодатели инициативы по чиновникам, которые сегодня находятся за границей.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, нужно ли Верховной Раде голосовать за снятие неприкосновенности с Виктора Медведчука.

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